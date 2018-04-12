В Ульяновске орудуют продавцы фальшивых «антикварных» монет

Серию снимков о том, как работают продавцы фальшивых антикварных монет, разместил в группе «ЧП-Ульяновск» один из пользователей.

«За полгода встречаю третий раз — такие вот бородатые парни подходят на улице и вежливо спрашивают, не знаете ли вы, как пройти в антикварный магазин. При любой доброжелательной реакции вам рассказывается история о найденных во время разбора старого дома монетах, монеты демонстрируют. Далее вас под любым соусом раскатывают на доступную сумму», делится своими наблюдениями ульяновец.