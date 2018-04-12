В Ульяновске орудуют продавцы фальшивых «антикварных» монет 

Серию снимков о том, как работают продавцы фальшивых антикварных монет, разместил в группе «ЧП-Ульяновск» один из пользователей.
«За полгода встречаю третий раз — такие вот бородатые парни подходят на улице и вежливо спрашивают, не знаете ли вы, как пройти в антикварный магазин. При любой доброжелательной реакции вам рассказывается история о найденных во время разбора старого дома монетах, монеты демонстрируют. Далее вас под любым соусом раскатывают на доступную сумму», делится своими наблюдениями ульяновец.
Автор поста сумел снять афериста за «работой», при этом рядом оказался страхующий и подал сигнал тревоги. Аферист, бросив «обрабатывать» очередного прохожего, осыпал фотографа ругательствами и исчез. В случае интереса со стороны правоохранительных органов, автор поста готов подтвердить все письменно.