На Шлюзе пропала девушка: она вышла из дома на выходных и до сих пор не вернулась

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 26-летней Ольги Долгоруковой, которая пропала в микрорайоне «Шлюз» в конце прошлой недели.

«8 апреля днём ушла из дома по улице Вахтангова», — сообщили в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт».

Руководитель отряда Николай Шишкин уточнил корреспонденту НГС, что 26-летняя девушка вышла из своего дома около 12:00. Более подробную информацию об обстоятельствах её исчезновения волонтёры не раскрыли, пояснив, что это «может навредить поисковым действиям».

Как сообщается в ориентировке, у Ольги Долгоруковой худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Рост пропавшей — 150 сантиметров. В день исчезновения она была одета в тёмно-синюю куртку, длинную тёмную юбку, на ногах были чёрные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.