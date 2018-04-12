Ещё
На Шлюзе пропала девушка: она вышла из дома на выходных и до сих пор не вернулась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Шлюзе пропала девушка: она вышла из дома на выходных и до сих пор не вернулась 

ngs.ru 43 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 26-летней Ольги Долгоруковой, которая пропала в микрорайоне «Шлюз» в конце прошлой недели.
«8 апреля днём ушла из дома по улице Вахтангова», — сообщили в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт».
Руководитель отряда Николай Шишкин уточнил корреспонденту НГС, что 26-летняя девушка вышла из своего дома около 12:00. Более подробную информацию об обстоятельствах её исчезновения волонтёры не раскрыли, пояснив, что это «может навредить поисковым действиям».
Как сообщается в ориентировке, у Ольги Долгоруковой худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Рост пропавшей — 150 сантиметров. В день исчезновения она была одета в тёмно-синюю куртку, длинную тёмную юбку, на ногах были чёрные туфли.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.
Также в Новосибирске продолжаются поиски 24-летней Виктории Гетман, которая пропала 8 апреля после работы. Перед исчезновением она позвонила маме и сообщила, что едет домой.
ngs.ru: последние новости
«Никаких Samsung и Apple»: Заксобрание покупает депутатам новые компьютеры за 7 миллионов Американский историк признался в любви к поезду из Омска в Новосибирск В Новосибирске нашли пропавшего подростка в куртке с капюшоном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля54
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус373
«РФ понесет от американцев большой ущерб»536
США рассказали о возможности удара по военным РФ101
В США передумали вводить санкций против России21
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение