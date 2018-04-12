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Один парень на деревне. Как в отрезанном от мира поселке под Добрянкой живут 11 взрослых и ребенок
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Один парень на деревне. Как в отрезанном от мира поселке под Добрянкой живут 11 взрослых и ребенок 

59.ru 40 минут назад
Фото: 59.ru
Людей здесь совсем немного, всего 12 человек. В основном, пенсионеры. И один школьник. Мальчик учится в Добрянке, но далеко не всегда может попасть на занятия — дорогу до «Богом забытого места», как его называют сами жители, в плохую погоду просто размывает. Здесь нет ни почты, ни медпункта, ни даже магазина — одни дома, многие из которых заброшены, да лес кругом. Каково жить в Тюсе, и что значит быть единственным ребенком в поселке, узнал корреспондент 59.ru.
В Тюсе нет ни магазина, ни медпункта — одни жилые дома
Поселок Тюсь расположен не на окраине Пермского края. До Добрянки отсюда меньше 15 километров, а до Перми — не наберется и 80-ти. Промышленных предприятий здесь нет, вокруг населенного пункта еще остались леса, поэтому воздух чистый и свежий. Мы были в Тюсе еще до потепления, поэтому повсюду лежал снег — чисто-белый, совсем не такой как в Перми. На улицах тишина и покой. Многолюдно в Тюсе только летом, когда приезжают дачники.
Многие здания заброшены
— Здесь раньше была школа, рядом — детский сад. Были почта, медпункт, магазин. Остались только фундаменты зданий. А вот пилоправочная (место, где точили и ремонтировали пилы лесозаготовителей, — прим.ред.) стоит — это вон тот небольшой домик, — рассказывает местная жительница Любовь Степановна. — В 70-80-е все дома были жилые. Раньше здесь много людей было. Сколько именно, не знаю, но только коров со всего поселка набиралось больше сотни.
От старости и отсутствия ухода дома ветшают
Главное — следить за погодой
За продуктами местные ездят в магазины Добрянки. Междугородний автобус сюда не ходит, поэтому приходится пользоваться такси. Одна поездка — 700 рублей: 350 туда и столько же — обратно. Продлить один из существующих в городе автобусных маршрутов до поселка жители просили не раз. Но им отказывали.
— Причин, по которым маршрут не открывают, две. Во-первых, нас мало, и власти считают, что пускать автобус сюда будет не рентабельно. Во-вторых, нормальной дороги нет, — объясняют люди.
Люди рассказывают, что ездят за продуктами в Добрянку на такси за 350 рублей в один конец
Дорога в Тюсь — то, о чем стоит рассказать подробно. Доехать сюда можно только со стороны Добрянки, через Завожик. До Завожика дорога хорошая, но после него, за несколько километров до Тюся, асфальт заканчивается и начинается грунтовка. Летом и зимой ехать по ней, в общем-то, можно — если по пути не встретится лесовоз, ведь по ширине «трасса» рассчитана только на одну машину, а парковочных карманов нет. Весной и осенью добраться до Тюся сложнее — дорогу просто размывает. Порой поселок оказывается отрезан от цивилизации на несколько недель. Местные говорят — добраться в это время можно разве что на вездеходе. И следят за погодой: если ожидаются дожди, едут в город и запасаются продуктами.
Весной и осенью Тюсь на несколько недель оказывается отрезана от цивилизации — дорогу сюда размывает
— Как-то раз в период распутицы в поселке загорелся дом. Пожарные проехать к нам не смогли. Скорой в такую погоду тоже проезда нет, — рассказывает жительница поселка Флюра Чикулаева.
«Тут скучнее…»
Флюра переехала в Тюсь 10 лет назад. Ее муж решил завести свое хозяйство, поэтому семья променяла город на село. Позднее к ним переселился внук Матвей. Его отец постоянно в командировках, а мать отстранилась от воспитания.
Когда Флюра вспоминает о муже, на ее глаза наворачиваются слезы
— Когда Матвейка был маленький, мы горя не знали. Все было хорошо. В школу пошел без проблем, — вспоминает Флюра. — Муж его возил на легковушке в Добрянку. Проехать не мог только в редкие дни, когда дорога совсем сырая — знал каждую кочку на дороге, понимал, где чуть левее надо взять, где притормозить, и потихоньку, помаленьку пробирался к Завожику, а там уже асфальт. В 2016 году мужа не стало. Возить Матвея стало некому.
Вместе в Флюрой живет ее внук Матвей — единственный ребенок в поселке
Вопрос о том, как Матвей будет добираться до школы, по словам Флюры, решался непросто. Тогда они впервые обратились в районную администрацию с просьбой продлить автобусный маршрут. Отказали — из-за плохой дороги.
— Поэтому управление образования наняло нашего местного жителя, чтобы он доставлял Матвея в Добрянку и отвозил обратно, — рассказывает Флюра. — Но в этом учебном году что-то пошло не так. От услуг водителя отказались, и несколько недель Матвей сидел дома. Потом отвозить Матвея поручили водителю управления образования. Сейчас все нормально, парень учится, уже четвероклассник. Но в распутицу, боюсь, опять засядет дома. Чужому водителю по нашей дороге в мокрую погоду точно не проехать.
Матвей учится в школе в Добрянке, но бабушка переживает, что в распутицу туда будет не доехать
Проблему обучения Матвея пытается решить и администрация района, и его бабушка.
— Конечно, нам нужно переезжать в город, чтобы парень мог нормально ходить в школу, общаться с детьми, гулять с ними. Здесь он, по большей части, со мной да с нашими собаками. Дружить в Тюсе не с кем, — говорит бабушка школьника. — Администрация предлагала нам комнату в Добрянке в социальный найм. Но мы не смогли воспользоваться предложением — в Тюсе у нас два дома, хозяйство. Животных с собой не возьмешь, и бросить одних нельзя. Я хочу продать оба дома, оставить все новым владельцам, и купить жилье в Добрянке.
Мальчик мечтает о переезде в город, ведь тут развлечений у него не много — компьютерные игры…
Матвей, который приезжает в Добрянку только на время уроков, тоже мечтает о переезде в город.
… да рисование
— Когда папа не в командировке, я живу с ним в Добрянке. Там мне нравится. Можно заниматься в секции бокса, кататься с горки или на великах с пацанами, — перечисляет Матвей. — Тут скучнее. Хожу по улицам, дышу воздухом, помогаю бабушке, раскрашиваю электронные раскраски и играю на планшете, делаю корабли, самолеты и танки из конструктора, рисую что-нибудь. Вот и все, других занятий нет.
«Может, в этот раз обойдется»
Несмотря на желание переехать, Флюра Чикулаева уверена, что дорогу в поселок все равно нужно делать.
— Здесь ведь люди живут, пусть и немного. Они хотят знать, что, случись что, к ним сможет приехать скорая, — говорит женщина.
Другие жители согласны с ней.
— Здесь у нас хорошие места, до Добрянки рукой подать. Была бы дорога — тут селились бы молодые семьи, была бы жизнь, — считает Любовь Степановна. — Ну разве не смешно? До города 14 километров, а чувство, что живем на каком-то острове.
Поселок Тюсь 2018-04-12  59.ru направил запросы в администрацию Добрянского района и министерство территориального развития Прикамья с просьбой рассказать о перспективах развития поселка Тюсь. Ответы мы пока не получили.
К моменту выхода публикации в Тюсе начал таять снег. Но, по признанию жителей, дорога пока остается проезжей — «слава Богу, весна не дружная, то пригреет, то подморозит. Может, в этот раз обойдется».
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