Дерипаска и $1 млрд: какие сделки могут сорваться из-за американских санкций

Новые американские санкции беспрецедентны по своей жесткости: резиденты США не имеют права вести дела с фигурантами списка минфина США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN), граждане других стран тоже рискуют нажить неприятности и попасть под санкции за бизнес-контакты с ними. Американцы и их партнеры должны прекратить все коммерческие взаимоотношения с фигурантами списка (24 человека и 15 компаний) до 5 июня, однако для структур Олега Дерипаски было сделано исключение — избавиться от ценных бумаг и долговых обязательств En+ Group, UC Rusal и группы ГАЗ необходимо еще раньше — до 7 мая.

Состояние Дерипаски стремительно сокращается, от него отвернулся бывший партнер Glencore, иностранцы покидают советы директоров его компаний, товарные биржи Лондона и Нью-Йорка отказываются от торгов алюминием UC Rusal. Само упоминание его имени может сорвать целый ряд сделок. В частности, под угрозой может оказаться продаже банка «Возрождение» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, для которой Банк России установил крайний срок до 4 июня. Главным претендентом на банк остается фонд Bonum Capital, который связывают с сенатором Сулейманом Керимовым, также попавшим под санкции. Керимов не только является клиентом Bonum Capital, как писал Forbes. Бывший топ-менеджер «Нафта-Москва» Мурат Алиев владеет 99% в российском подразделении Bonum Capital, он же в марте возглавил совет директоров «Возрождения».

Банк с проблемой

Как выяснил РБК, Bonum Capital связан и с Дерипаской — год назад фонд выкупил у миллиардера потенциальные финансовые требования к бывшему партнеру миллиардера Михаилу Черному, стоявшему у истоков UC Rusal. Речь идет о кредитном соглашении между Дерипаской и бизнесменом Александром Гликладом. Основной владелец UC Rusal еще в 2000-х через структуру Moquinon одолжил Гликладу $5 млн под 10% годовых, которые тому потребовались для судебного разбирательства с Черным в Нью-Йорке. В 2015 году американский суд встал на сторону Гликлада. К началу 2017 года Черной должен был по этому решению выплатить оппоненту больше $450 млн Но в соглашении с Дерипаской говорилось, что, если Черной и Гликлад договорятся о внесудебном урегулировании, Moquinon вправе заплатить последнему сумму мирового соглашения и забрать у него право требования к Черному. Мировое соглашение было достигнуто. В феврале 2017 года Moquinon, которая формально уже не связана с Дерипаской и сама судится с Гликладом, продала кредитное соглашение Bonum Capital.

Связи с Дерипаской, как указывает РБК, могут помешать Bonum Capital выкупить «Возрождение». На сегодняшний день капитализация банка составляет 8,33 млрд рублей (примерно $133 млн), что составляет примерно треть капитала. Впрочем, ранее источник «Коммерсанта» сообщал, что у братьев Ананьевых есть долг перед Керимовым, и банк может быть выкуплен за символическую плату в 1 рубль. Потом, как говорил источник, банк может быть перепродан стратегическому инвестору. Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов согласен, что сделка по приобретению «Возрождения», если за ней стоит Керимов, действительно, выглядит сомнительной: «И санкции тут не причем. Просто государственный регулятор в виде Центрального банка вряд ли даст согласие на ее совершение, тем более, учитывая то обстоятельство, что расследование в отношении российского миллиардера на территории Франции еще не окончено».

Конфликтный никель

Напрямую с Дерипаской связана другая сделка: выкуп вместе с Владимиром Потаниным доли Романа Абрамовича и его партнеров в ГМК «Норильский никель». После разбирательств в Высоком суде Лондона в марте стороны договорились, что выкупят примерно 4,2% ГМК у Абрамовича. Потанин свою часть сделки выполнил, купив 2,1% «Норникеля». Исходя из того, что ранее он предлагал бывшему губернатору Чукотки $1,47 млрд за весь пакет, сумма сделки могла составить $770 млн Рыночная стоимость 2%-ого пакета на момент соглашения в Лондоне составляла $640 млн, сегодня — $510 млн В этом диапазоне должны находиться и затраты UC Rusal, но санкции сделали эту сделку невозможной, как сообщил со ссылкой на два источника Bloomberg. Источники издания также сообщили, что застопорились переговоры по более масштабной сделке — выкупу «Интерросом» Потанина и UC Rusal долей друг друга (30,4%, и 27,8% соответственно) в «Норникеле».

Ранее сумма, которую должна была привлечь каждая из сторон, чтобы завершить давний конфликт, оценивалась в $15 млрд Сейчас для UC Rusal эти цифры выглядят неподъемными, а «Интеррос» скован запретом на любые транзакции с компаниями Дерипаски.

Сергей Варламов полагает, что Олег Дерипаска, скорее всего, откажется от увеличения доли в ГМК «Норильский никель» через выкуп пакета у структур Абрамовича: «Даже до введения последних санкций приобретение пакета акций компанией UC Rusal выглядело сомнительно. Тому свидетельство — попытка заблокировать сделку по отчуждению акций в пользу „Интерроса“ через Высокий суд города Лондона, в котором более убедительной выглядит позиция Владимира Потанина».

Роковое золото

Под вопросом может оказаться и сделка, которую планировала провести «Ренова» Виктора Вексельберга, также попавшего под санкции. В прошлом году появилась информация о том, что Вексельберг готов продать золотодобывающей компании GV Gold (ПАО «Высочайший») свои добывающие активы. В феврале 2018 года GV Gold получила одобрение ФАС на покупку платиновых активов «Реновы» (100% ООО «УралПлатина Холдинг» и прав управления АО «Корякгеолдобыча») на Камчатке. По словам источников «Коммерсанта», было получено соглашение и на покупку компании «Золото Камчатки». Сумма потенциальной сделки оценивалась более чем в $500 млн Остаются ли договоренности между партнерами в силе — неизвестно. В GV Gold на запрос Forbes не ответили.

По мнению Варламова из адвокатского бюро «Деловой фарватер», сделку с «Реновой» санкции наоборот могут ускорить — учитывая, что Вексельберг давно искал покупателя на золотодобывающие активы (в декабре 2017 года «Ренова» продала 22,42% в компании Petropavlovsk, контроль над которой получила в результате корпоративного конфликта — Forbes).

Говорить о том, что лица, попавшие под санкции, не смогут провести никакие сделки, нельзя, считает эксперт по санкциям Сергей Гландин. Однако, по его словам, значительно увеличиваются риски для посредников — юристов и брокеров, которые их будут сопровождать.

«Санкции просты как божий день — это обычные нормы американского законодательства. Люди в этом списке — физические и юридические лица больше не в праве осуществлять какие-то сделки с этими лицами, касаться этих лиц, помогать им обходить санкции», — говорит эксперт. Поэтому европейцы очень осторожно относятся к попавшим под санкции; им проще отказать и объяснить все санкционным списком, поясняет он.

При этом Гландин напоминает, что вскоре после того, как был принят закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA, подписан летом 2017 года Дональдом Трампом) с заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который четко заявил, что ЕС не позволит США этим законом «кошмарить» европейские компании. «Европейский рынок это воспринял как своего рода индульгенцию. То есть все зависит от того, как власти того или иного государства будут защищать своих бизнесменов», — заключает он.

Если говорить о российских компаниях, то если клиринг пойдет в долларах или через американский корреспондентский банк, то здесь существует очень большой риск. В этом случае сторонам сделки будет проще договориться и провести оплату через какой-то российский банк, условный Промсвязьбанк, отмечает Гландин. Именно ПСБ, как сообщил сегодня министр финансов Антон Силуанов, правительство может использовать, чтобы помочь UC Rusal с краткосрочной ликвидностью.

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