Аргументы против страстей. Три законодательных принципа Людмилы Бабушкиной

«Любой закон должен соответствовать трём обязательным принципам: он должен быть юридически чист, иметь финансовое обеспечение и не должен нарушать гражданское согласие», — уверена председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Разумные предложения

Рада Боженко, «АиФ-Урал» : Людмила Валентиновна, вы согласны с тем, что Законодательное собрание создаёт некие «правила игры», инфраструктуру для реализации политических решений?

Людмила Бабушкина: Безусловно, мы встроены в экономическую, политическую вертикаль. Без этого невозможно жить, работать, заниматься вопросами повышения качества жизни граждан, развитием экономики, социальной сферы. Сегодня мы чётко вписаны в федеральное законодательство. Все мы помним тот период, когда Государственной думой было принято огромное количество популистских законов, которые абсолютно не подтверждались финансированием. То есть законы были приняты, но не реализовывались, или реализовывались не в полном объёме.

Сегодня такого просто не может быть. Ни один закон не принимается без его экономического обоснования и строчки в бюджете для его реализации.

— Как уральцам понять, что тот или иной закон принят во благо?

— Обязательно нужно людям разъяснять суть закона ещё на стадии рассмотрения законопроекта, что мы и делаем. И это касается не только новых законов. Мы вносим изменения в действующее законодательство, потому что меняется ситуация, меняются возможности регионального бюджета. Вот, например, совсем недавно мы приняли закон по компенсации затрат на газификацию для пенсионеров. Раньше Пенсионный фонд России финансировал эту программу. Она завершилась в 2015 году, а в Свердловской области в очереди на компенсацию осталось 4 200 семей. В 2017 году губернатор Евгений Владимирович Куйвашев инициировал финансирование программы из регионального бюджета. Депутаты поддержали это решение, предусмотрены средства в областном бюджете. Сейчас пенсионеры имеют возможность газифицировать свои домовладения и восполнить до 90% затрат (но не более 35 тысяч рублей). Почему я говорю о том, что мы развиваем законодательство, — люди к нам стали обращаться с такой проблемой: пенсионеры вложили в газификацию деньги, компенсацию оформили на Ивана Ивановича Иванова , владельца собственности, но случилось несчастье — он умер. Мы приняли дополнение в закон, согласно которому вдовам (вдовцам) тех, кто провёл газификацию с 1 января 2011 года, восполнят затраты. И эта программа будет действовать до 2020 года. То есть законодательство развивается, и мы усиливаем некоторые нормы социальных законов.

Допускаю, что не всегда люди понимают, для чего принят тот или иной закон. Не всем интересно читать законодательные акты… Но мы открыты для диалога, принимаем законы гласно, публикуем на сайте законопроект, предлагаем всем обсудить его. Мы готовы принимать разумные предложения, укладывающиеся в рамки Конституции, федерального законодательства и регионального бюджета.

— Предложения любого жителя региона? И вы готовы брать его в расчёт?

— Конечно. Скажем, закон о вручении областного знака отличия «Совет да любовь» предложили граждане. То же касается и знака отличия «Материнская доблесть».

Вообще любой закон должен соответствовать трём обязательным принципам: он должен быть юридически чист, иметь финансовое обеспечение и не должен нарушать гражданское согласие. Если закон вызывает в обществе возбуждение, негативные эмоции, мы начинаем анализировать, насколько это объективно, какую часть населения представляют те, кто пытается проблему поднять.

Цена ошибки

— Всегда ли накал «возбуждения» адекватен проблеме?

— Возьмём для примера недавнее принятие закона о внесении изменений в статью 5 закона об избрании органов местного самоуправления и муниципальных образований. В Екатеринбурге проживает почти полтора миллиона граждан, депутатский корпус — 37 человек. Ещё на стадии рассмотрения законопроекта, который внёс губернатор, 10 депутатов городской думы написали обращение — это чуть более 20% от созыва. Всплеск эмоций на митинге 2 апреля продемонстрировали 1 700 — 2 000 граждан — это примерно 0,1% от всех жителей Екатеринбурга. Ведь это о чём-то говорит? Подавляющее большинство не поддерживает сохранение существующей схемы избрания главы города. Мы, принимая этот закон, считаем, что он ни в коей мере не ущемляет права граждан, — из 46 депутатов Законодательного собрания 42 проголосовали «за».

Сегодня у мэра Екатеринбурга, который исполняет обязанности председателя городской Думы, практически нет полномочий. Он занимается парламентской деятельностью и взаимодействием с общественными движениями. Всеми хозяйственными вопросами, реализацией программ, которые получают финансирование из федерального и регионального бюджетов, занимается сити-менеджер. И это двоевластие не всем нравилось, включая депутатов. Те же, кто выходил на митинг, пытались сохранить действующую, двуглавую систему, которая неэффективна. Если посмотреть города-миллионники в стране, их 12 (если исключить три, которые имеют статус субъекта Российской Федерации ), то прямые выборы имеет только Новосибирск . Остальные выбирают мэра по конкурсу, который доказал свою эффективность.

Кроме того, я наблюдала за ходом конкурсных процедур в муниципальных образованиях, входящих в мой избирательный округ, и должна сказать, что даже те, кто был против такой формы избрания главы, сегодня соглашаются: да, по конкурсу пришли люди, которые занимаются развитием муниципалитетов. Ведь экономика и региона, и муниципалитета формируется не на митингах. Нужно заявиться в федеральные, региональные программы. А для этого закладывается муниципальная финансовая составляющая. То есть нужно работать над увеличением муниципального бюджета. И если глава — человек, который никогда этим не занимался, всё заканчивается плачевно.

Могу привести такой пример. Граждане на волне критики действующей власти избрали главу — очень тогда было модно критиковать. Я встречалась с людьми, объясняла, почему не стоит избирать именно этого человека, имея в виду не личностные, а исключительно профессиональные качества, степень его подготовки к этой работе. И что? Через год начали главу критиковать, просить: «Снимите главу!»

— Просили снять, признавая свою ошибку?

— Конечно. Но эта ошибка обошлась четырёхлетним отставанием муниципалитета в развитии. К слову, и сам этот человек признал, что не готов быть главой, он осознал это. Но когда ему посоветовали выйти из этой ситуации достойно — написать заявление об отставке, он сказал: «Я всё понимаю, но мне жена не разрешает уходить раньше срока».

Все законы важны!

— Людмила Валентиновна, какой закон вы считаете самым значимым?

— Всегда говорю — все законы важны! Но лично мне, например, было приятно, что мы одни из первых приняли закон о государственно-частном партнёрстве. Тем самым мы позволили муниципалитетам (тогда закон работал на муниципальном уровне) решить многие проблемы. Например, транспортного обслуживания населения. Сейчас государственно-частное партнёрство работает на региональном уровне. Например, благодаря государственно-частному партнёрству решаются вопросы подготовки инженерных кадров для промышленности, создания инновационных производств и многие другие.

— Не могу не задать этот вопрос. У уральцев вызвало недоумение решение депутатов Законодательного собрания оставить с мандатом своего коллегу — Армена Карапетяна . Насколько известно, он должен был лишиться полномочий за нарушение правил декларирования доходов и имущества — того требует закон. Что произошло?

— Начнём сначала. Первой рассматривает этот вопрос мандатная комиссия. Она, изучив все материалы — и обращения прокуратуры , и сведения, предоставленные комиссией по доходам и расходам, — вынесла на заседание Законодательного собрания решение лишить мандата Армена Карапетяна. Хочу сказать, маленькое ли нарушение, большое ли — не важно, оно попадает под нормы федерального закона, где чётко говорится: депутат должен лишиться мандата. То, что произошло на заседании… На мой взгляд, это не что иное, как несерьёзное отношение депутатов к своим обязанностям.

— Вы голосовали?..

— Я голосовала за лишение мандата. Как председатель Законодательного собрания, я должна чётко соблюдать норму закона. Но мы коллегиальный орган и должны голосовать большинством. Большинства не получилось — не хватило двух голосов.