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12 апреля 1861 года началась самая кровопролитная война в США. История гражданского противостояния
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12 апреля 1861 года началась самая кровопролитная война в США. История гражданского противостояния 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
12 апреля 1861 года началась четырехлетняя гражданская война между Севером и Югом в США. Ее конец ознаменовал отмену рабства в стране. О причинах, этапах и итогах сражения ‐ в материале «360».
С чего все началось?
В первой половине XIX века аграрный рабовладельческий Юг и промышленный Север существовали как отдельные экономические регионы. Юг нуждался в машинах Севера, в то время как Север нуждался в сырье с Юга, особенно в хлопке. Долгое время два разных экономических региона сосуществовали мирно из-за взаимной необходимости. Однако постепенно между регионами нарастали противоречия.
Источник фото: Wikimedia
Приход к власти 16-го президента США республиканца Авраама Линкольна в 1860 году стал для рабовладельцев юга сигналом опасности, а позже привел к выходу южных штатов из состава Союза.
Вышедшие штаты занимали около 40% всей территории Соединенных Штатов.
После инаугурационной речи Линкольна, в которой он упомянул о прекращении рабства на территории США и своем намерении политическими способами, мирно добиваться изменений, на форте Самтер произошло первое сражение, которое стало окончательным доказательством гражданского противостояния.
Источник фото: wikimedia
Первый период войны
12 апреля 1861 года начались первые боевые действия за форт Самтер в бухте Чарлстон. После 34-часового обстрела порт был вынужден сдаться.
В ответ на это Авраам Линкольн объявил южные штаты в состоянии мятежа и провозгласил морскую блокаду их побережья. Также им была издана прокламация о наборе 75 тысяч добровольцев в армию, а позже введена воинская повинность.
Северяне в войне выступали за сохранение Союза и целостности Соединенных Штатов, в то время, как южане хотели признания независимости и суверенитета Конфедерации.
Первое крупное сражение произошло 21 июля 1861 года у железнодорожной станции Манассас в Вирджинии. Тогда 33 тысячам солдатам Севера противостояли 32 тысячи конфедератов Юга. Войска северян атаковали южан перейдя ручей Булл-Ран, но были вынуждены начать отступление, которое позже превратилось в бегство.
Источник фото: wikimedia
В апреле 1862 года армия северян, состоявшая из ста тысяч человек, предприняла попытку овладеть Ричмондом, который являлся столицей южных штатов, но встретила на своем пути хорошо подготовленную систему инженерных укреплений.
В сражении на реке Чикахомини, которое проходило с 26 июня по 2 июля, северяне потерпели поражение 80-тысячной армии южан и вынуждены были отступить к Вашингтону.
Важным значением стал принятый 20 мая 1862 года закон о земельных участках, согласно которому гражданин США, не воевавшей на стороне Юга, мог получить участок земли. Также немаловажную роль сыграла Прокламация Линкольна от 22 сентября 1862 года об освобождении негров-рабов в мятежных штатах.
Второй период войны
3 марта 1863 года, впервые в истории США, была введена воинская обязанность. На Севере в ряды армии вступило около 190 тысяч негров, большая часть которых прибыла из южных штатов, а 250 тысяч негров служили в тыловых частях.
В начале мая 1863 года произошла битва при Чанселорвилле, в ходе которой 130‑тысячная армия северян потерпела поражение от 60-тысячной армии южан.
Потери сторон составили 17 275 человек у северян, а у южан 12 821 человек были ранеными и убитыми. Северяне вновь отступили.
Источник фото: Канал 360tv
Битва в июле за Геттисберг стала реваншем для северян. Ее итогом стал установленный контроль над долиной реки Миссисипи, а Конфедерация оказалась расчленена на две части.
Южане еще не были сломлены окончательно, но перелом в пользу северян уже произошел.
Во время сражений и северяне и южане несли колоссальные потери, которые исчислялись сотнями тысяч людей.
Весной 1865 года у Северян было в подчинении 115 000 человек. В то время как у южан оставалось всего 54 000 человека.
После ареста Джефферсона Дэвиса, который являлся первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки, и членов его правительства Конфедерация прекратила свое существование.
14 апреля 1865 года Авраам Линкольн был смертельно ранен и, не приходя в сознание, умер утром следующего дня.
Итог войны
Гражданская война завершилась сдачей остатков армии южан 23 июня 1865 года. Она оказалась самой кровопролитной войной в истории Соединенных Штатов и унесла около миллиона жизней. Она продемонстрировала новые возможности военной техники и оказала большое влияние на дальнейшее развитие военных навыков.
Источник фото: wikimedia
Запрещение рабства было закреплено 13-й поправкой к американской Конституции, которая вступила в силу 18 декабря 1865 года.
В США началось быстрое развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, был открыт свободный доступ к западным землям, также значительно укрепился внутренний рынок.
Власть в стране перешла к буржуазии северо-восточных штатов.
Неразрешенными по прежнему остались множество проблем. Некоторое из них все же были решены, но значительно позже, в ходе Реконструкции Юга, которая продолжалась до 1877 года. Другие проблемы, такие как предоставление черному населению равных прав с белыми оставались без решения еще многие годы.
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