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Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России
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Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: СибДепо
В России в течение 2017 года рекордно уменьшился уровень смертности от туберкулеза. Она стала ниже на 17,3% относительно 2016 года.
Отметим, что согласно данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, общая заболеваемость российских граждан туберкулезом с 2008 года снизилась на 43,2%.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивое снижение смертности от туберкулеза наблюдается в России с 2005 года. Сейчас показатель составил 6,2 случая на 100 тысяч населения.
Уменьшение смертности от туберкулеза наблюдалось в 71 регионе России. Больше всего показатель снизился в Архангельской области, Карелии, Рязанской области.
Наиболее существенное увеличение смертности отмечено в Белгородской, Ярославской, Костромской области.
По информации специалистов, снижение показателей смертности от туберкулеза происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза.
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