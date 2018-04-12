Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России

России в течение 2017 года рекордно уменьшился уровень смертности от туберкулеза. Она стала ниже на 17,3% относительно 2016 года.

Отметим, что согласно данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, общая заболеваемость российских граждан туберкулезом с 2008 года снизилась на 43,2%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивое снижение смертности от туберкулеза наблюдается в России с 2005 года. Сейчас показатель составил 6,2 случая на 100 тысяч населения.

Карелии, Рязанской области. Уменьшение смертности от туберкулеза наблюдалось в 71 регионе России. Больше всего показатель снизился в Архангельской области

Наиболее существенное увеличение смертности отмечено в Белгородской, Ярославской, Костромской области

По информации специалистов, снижение показателей смертности от туберкулеза происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза.