Лагард: проект «Один пояс — один путь» нуждается в разумной политике

Выступая на конференции МВФ и Народного банка Китая по проекту «Один пояс — один путь» в Пекине, она отметила, что, «учитывая тот факт, что в инициативе „Один пояс — один путь“ участвуют более 70 стран, сложно точно оценить общие инвестиционные потребности, но ежегодно они будут достигать сотен миллиардов долларов. Очевидно, что существует острая необходимость в инфраструктуре, и в этом уже наметился прогресс».

"Однако существует обеспокоенность, что некоторые инвестиции, если им не уделять должного внимания, так и останутся на бумаге", — сказала Лагард.

"Первым вызовом (на данном этапе развития инициативы — ред.) является обеспечение того, что «Один пояс — один путь» идет в нужном направлении. Временами при выделении крупного финансирования, есть соблазн получить выгоду от выбора проектов и процесса проведения тендеров. Глобальный опыт показывает, что всегда существует риск потенциального провала проектов или же неправильного использования финансирования, и даже, если выбран правильный проект, трудности часто возникают на стадии его реализации", — отметила Лагард.

Она добавила, что в случае, если китайские компании или же компании из других стран будут принимать участие в строительстве за границей, они могут столкнуться со сложностями в сфере политики, законодательства, природоохранной деятельности.

"Подготовка к таким ситуациям, выбор проектов, которые действительно смогут восполнить пробелы в инфраструктуре, воплощение их наиболее эффективным образом — должно быть главным приоритетом продвижения вперед", — сказала Лагард.

Она подчеркнула важность ещё одного вызова для инициативы — проведения разумной экономической политики. По её словам, инициатива может обеспечить финансирование наиболее необходимых для стран-партнёров инфраструктуры проектов, но это в свою очередь может также привести и к проблематичному росту задолженности тех или иных стран и потенциальному сокращению других трат из-за увеличения долговых обязательств.

"Для стран, где госдолг уже довольно высокий, тщательное регулирование условий финансирования является критичным, это защитит и Китай, и его партнёров от заключения соглашений, которые могут привести к экономическим сложностям в будущем ", — заявила Лагард.