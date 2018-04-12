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ГеЭС на пустырях помогают бороться с бедностью в деревнях уезда Цзюйлу
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ГеЭС на пустырях помогают бороться с бедностью в деревнях уезда Цзюйлу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Синтай /пров. Хэбэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй /Северный Китай/ начала внедряться новая модель кооперации «Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы», благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций /ГеЭС/деревенского уровня.
В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.
Синтай /пров. Хэбэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй /Северный Китай/ начала внедряться новая модель кооперации «Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы», благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций /ГеЭС/деревенского уровня.
В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.
Синтай /пров. Хэбэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй /Северный Китай/ начала внедряться новая модель кооперации «Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы», благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций /ГеЭС/деревенского уровня.
В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.
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