ГеЭС на пустырях помогают бороться с бедностью в деревнях уезда Цзюйлу

Синтай /пров. Хэбэй/, 11 апреля / Синьхуа / — С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй /Северный Китай/ начала внедряться новая модель кооперации «Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы», благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций /ГеЭС/деревенского уровня.

В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.

Синтай /пров. Хэбэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй /Северный Китай/ начала внедряться новая модель кооперации «Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы», благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций /ГеЭС/деревенского уровня.

В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.

Синтай /пров. Хэбэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — С 2016 года в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй /Северный Китай/ начала внедряться новая модель кооперации «Правительство плюс предприятия плюс финансовые учреждения плюс бедные дворы», благодаря которой на заброшенных пустырях, засоленных землях и в затопленных впадинах были возведены 65 гелиоэлектростанций /ГеЭС/деревенского уровня.

В настоящее время все ГеЭС подключены к энергосистеме, что позволило повысить среднедушевые доходы более чем 3800 бедных семей на 3000 с лишним юаней в год.