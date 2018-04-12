Сбор весеннего урожая чая в провинции Гуйчжоу

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля / Синьхуа / — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа

Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа