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Сбор весеннего урожая чая в провинции Гуйчжоу
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Сбор весеннего урожая чая в провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
Уезд Мэйтань /пров. Гуйчжоу/, 11 апреля /Синьхуа/ — После праздника Цинмин /День поминовения усопших/ чаеводы поселка Юнсин уезда Мэйтань провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ вернулись на горные чайные плантации площадью около 700 га для сбора весеннего урожая чая. Фотографии Синьхуа
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