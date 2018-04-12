На Сахалине открылся первый международный медиафорум российских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 12 апреля. / ТАСС /. Первый международный медиафорум российских островов открылся в четверг в Южно-Сахалинске. В нем принимают участие более 800 человек — специалисты медиаотрасли и PR, руководители бизнеса, сообщили ТАСС организаторы форума.

Олег Кожемяко. "Журналистские форумы прокатятся волной по стране, дойдут до Калининграда . Это хорошая практика, которая зарождается на Сахалине. Такие площадки нужны и важны. Нам важно смотреть, как развиваются другие регионы, перенимать опыт", — сказал, обращаясь к участникам форума, губернатор Сахалинской области

Как рассказал ТАСС руководитель проекта Виктор Суханов, тематика форума — островная. «Мы решили объединить в одном месте несколько островных российских сущностей: остров Русский, остров Сахалин, » остров Крым " — по терминологии писателя Василия Аксенова Калининградскую область , как российский анклав на территории Восточной Европы, Соловки. Решили порассуждать, как люди себя ощущают, живя и работая на этих территориях, что есть общего и какие есть различия. Лейтмотив такой — территории разные, а страна одна", — пояснил Суханов.

Первый международный медиафорум проходит 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. За два дня участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «спортивная журналистика», «молодежный блок», «пресс-службы и бизнес», и «бизнес-блок».

Информационное агентство ТАСС на форуме представят руководитель управления комплексных проектов Константин Шимбриев и старший корреспондент портала «Чердак» Ольга Добровидова.