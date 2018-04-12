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На Сахалине открылся первый международный медиафорум российских островов
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На Сахалине открылся первый международный медиафорум российских островов 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Первый международный медиафорум российских островов открылся в четверг в Южно-Сахалинске. В нем принимают участие более 800 человек — специалисты медиаотрасли и PR, руководители бизнеса, сообщили ТАСС организаторы форума.
"Журналистские форумы прокатятся волной по стране, дойдут до Калининграда. Это хорошая практика, которая зарождается на Сахалине. Такие площадки нужны и важны. Нам важно смотреть, как развиваются другие регионы, перенимать опыт", — сказал, обращаясь к участникам форума, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Как рассказал ТАСС руководитель проекта Виктор Суханов, тематика форума — островная. «Мы решили объединить в одном месте несколько островных российских сущностей: остров Русский, остров Сахалин, »остров Крым" — по терминологии писателя Василия Аксенова, Калининградскую область, как российский анклав на территории Восточной Европы, Соловки. Решили порассуждать, как люди себя ощущают, живя и работая на этих территориях, что есть общего и какие есть различия. Лейтмотив такой — территории разные, а страна одна", — пояснил Суханов.
Первый международный медиафорум проходит 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. За два дня участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «спортивная журналистика», «молодежный блок», «пресс-службы и бизнес», и «бизнес-блок».
В числе ключевых спикеров — председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, тележурналисты Антон Верницкий (Первый канал), Александр Гурнов (RT), главный редактор Russia Beyond (проект телеканала RT) Всеволод Пуля, управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, основатель Dedu.center, преподаватель Школы креативного мышления ИКРА Виктория Дерюгина.
Информационное агентство ТАСС на форуме представят руководитель управления комплексных проектов Константин Шимбриев и старший корреспондент портала «Чердак» Ольга Добровидова.
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