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Топ-5 самых интересных блогов о космосе
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Топ-5 самых интересных блогов о космосе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
1 место
Страничка «Зеленый кот», вопреки своему названию, вовсе не о животном мире. Популяризатор науки Виталий Егоров пишет про космонавтику и делает это очень интересно. Из плюсов — частые обновления, многообразие тем, профессиональный анализ и доступное изложение.
«Энтузиаст космических исследований. Считаю, что без космоса будущего нет, и единственное верное стремление — это вверх. Являюсь сторонником роботизированной космонавтики и считаю, что человеку еще рано высовываться дальше Луны. Хотя на Марс стоит слетать, чтобы накопать камней и воткнуть флаг», — говорит о себе «Зеленый кот», попутно работающий специалистом по связям с общественностью в частной космической компании Dauria Aerospace.
2 место
«Блог космонавтов МКС» базируется на официальном сайте Роскосмоса, поэтому размещенной там информации можно доверять на 100%. В блоге космонавты, побывавшие на Международной космической станции, отвечают на вопросы читателей. Причем делают это очень обстоятельно и развернуто.
На страницах блога можно познакомиться с мнением космонавтов о том, пора ли лететь на Марс, увидеть эксклюзивные фотографии, узнать подробности жизни на МКС «из первых рук». К сожалению, блог обновляется реже, чем хотелось бы. Но с 2010 года там накопилось множество интересных постов, так что точно есть что почитать.
3 место
Блог космонавта Антона Шкаплерова. В настоящее время он находится в своей третьей космической экспедиции на МКС, налетав в общей сложности ровно год. Космонавт ведет страничку «ВКонтакте», практически ежедневно обновляя записи.
Самые свежие фотографии, прямое общение с космонавтом — что может быть интереснее? Например, предшественник Антона Шкаплерова на МКС — космонавт Сергей Рязанский — в ноябре прошлого года выложил космическую фотографию Новосибирска, сделанную по просьбе горожан. А как вам такое актуальное замечание из космоса: «Сегодня пятница, как это не может не радовать? Рабочая неделя подходит к завершению!» Кстати, еще у Антона Шкаплерова есть страница в Instagram.
4 место
Блог «Curiosity-марсоход». Настоящим ветераном космических исследований является марсоход Curiosity («Любопытство»), работающий на Красной планете почти шесть лет. За это время аппарат провел множество исследований, послал на Землю более 100 тысяч фотографий.
Есть у марсохода и «живая» страничка «ВКонтакте» на русском языке. Там публикуются самые свежие новости, собраны тысячи фото и полторы сотни видеороликов. Марс гораздо ближе, чем кажется — благодаря Curiosity и его блогу.
5 место
Astronews — это даже не блог, а целый сайт, посвященный космосу. Причем не только ближнему, включая околоземное пространство и Солнечную систему, но и межгалактическим просторам. Последние открытия ученых, уникальные фотографии, смелые гипотезы — все это можно найти на сайте.
Приятным бонусом служит сообщество комментаторов, привлеченных проектом. Под многими новостями разгораются жаркие споры, щедро приправленные юмором, читать которые порой бывает не менее интересно.
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