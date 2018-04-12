Топ-5 самых интересных блогов о космосе

1 место

Страничка «Зеленый кот», вопреки своему названию, вовсе не о животном мире. Популяризатор науки Виталий Егоров пишет про космонавтику и делает это очень интересно. Из плюсов — частые обновления, многообразие тем, профессиональный анализ и доступное изложение.

«Энтузиаст космических исследований. Считаю, что без космоса будущего нет, и единственное верное стремление — это вверх. Являюсь сторонником роботизированной космонавтики и считаю, что человеку еще рано высовываться дальше Луны. Хотя на Марс стоит слетать, чтобы накопать камней и воткнуть флаг», — говорит о себе «Зеленый кот», попутно работающий специалистом по связям с общественностью в частной космической компании Dauria Aerospace.

2 место

«Блог космонавтов МКС» базируется на официальном сайте Роскосмоса , поэтому размещенной там информации можно доверять на 100%. В блоге космонавты, побывавшие на Международной космической станции, отвечают на вопросы читателей. Причем делают это очень обстоятельно и развернуто.

На страницах блога можно познакомиться с мнением космонавтов о том, пора ли лететь на Марс, увидеть эксклюзивные фотографии, узнать подробности жизни на МКС «из первых рук». К сожалению, блог обновляется реже, чем хотелось бы. Но с 2010 года там накопилось множество интересных постов, так что точно есть что почитать.

3 место

Блог космонавта Антона Шкаплерова . В настоящее время он находится в своей третьей космической экспедиции на МКС, налетав в общей сложности ровно год. Космонавт ведет страничку «ВКонтакте», практически ежедневно обновляя записи.

Самые свежие фотографии, прямое общение с космонавтом — что может быть интереснее? Например, предшественник Антона Шкаплерова на МКС — космонавт Сергей Рязанский — в ноябре прошлого года выложил космическую фотографию Новосибирска , сделанную по просьбе горожан. А как вам такое актуальное замечание из космоса: «Сегодня пятница, как это не может не радовать? Рабочая неделя подходит к завершению!» Кстати, еще у Антона Шкаплерова есть страница в Instagram.

4 место

Блог «Curiosity-марсоход». Настоящим ветераном космических исследований является марсоход Curiosity («Любопытство»), работающий на Красной планете почти шесть лет. За это время аппарат провел множество исследований, послал на Землю более 100 тысяч фотографий.

Есть у марсохода и «живая» страничка «ВКонтакте» на русском языке. Там публикуются самые свежие новости, собраны тысячи фото и полторы сотни видеороликов. Марс гораздо ближе, чем кажется — благодаря Curiosity и его блогу.

5 место

Astronews — это даже не блог, а целый сайт, посвященный космосу. Причем не только ближнему, включая околоземное пространство и Солнечную систему, но и межгалактическим просторам. Последние открытия ученых, уникальные фотографии, смелые гипотезы — все это можно найти на сайте.

Приятным бонусом служит сообщество комментаторов, привлеченных проектом. Под многими новостями разгораются жаркие споры, щедро приправленные юмором, читать которые порой бывает не менее интересно.