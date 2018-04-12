Покажи свой Instagram: разглядываем 10 горячих фото тюменок, чьим фигурам позавидуют даже топ-модели

Есть в нашем городе девушки, которые всегда готовы отправиться на жаркий курорт и щеголять там в крошечном бикини. Тюменки эти давно дружат со спортом, и эта любовь взаимна. И если вы всё ещё не можете смотивировать себя на походы в спортзал, поглядите на фотоснимки этих фигуристых красоток. И помните, лето — не за горами, и всё-таки придётся (хоть и ненадолго) сменить тёплый бесформенный пуховик на юбочки, платьица и задорные шорты. Очаровательная блондинка с идеальными параметрами Элина Гоок управляет одним из местных фитнес-клубов, побеждает на состязаниях по бодифитнесу и делится результатами своих спортивных побед со своими подписчиками. Сейчас таковых набралось чуть больше 2000 человек. Но это пока, правда ведь? Вы знаете, что делать.

Публикация от ЭЛИНА ГООК (@elinagook) 28 Мар 2018 в 12:01 PDT Знойная брюнетка с фигурой мечты Да, вы можете сказать, что у каждого — своё представление о прекрасном, а мы и не спорим. Просто предлагаем полюбоваться кадрами Ольги Фильченковой, которая может запросто составить вам программу тренировок. И посоветовать, что лучше есть, чтобы похудеть. Ну, в общем, вы поняли.

Публикация от Фитнес Оля Фильченкова (@olgafilchenkova) 25 Фев 2018 в 2:16 PST Титулованная спортсменка, ведущая и путешественница в одном лице 27-летняя Юлия Ушакова — заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, лицо ХК «Спартак» и просто очень яркая девушка. Больше ничего не скажем, просто смотрите фотографии и наслаждайтесь красотой.

Публикация от Юлия Ушакова (@yulia_ushakova) 9 Апр 2018 в 6:37 PDT Фитнес-тренер с самой очаровательной улыбкой Светлана знает всё-всё-всё о пауэрлифтинге, охотно делится советами о тренировках со своими подписчиками. И запросто рассказывает на просторах соцсети с квадратными картинками о том, как проходят её будни и не только.

Публикация от Светлана Васильевна Я✌ (@lanka_partizanka) 30 Мар 2018 в 12:28 PDT Принцесса pole dance с королевским шпагатом Вы до сих пор считаете танцы на пилоне чем-то неприличным? Бросайте это неблагодарное занятие. И посмотрите, какую фигуру можно заполучить, если освоить этот изящный вид спорта. Как вам? Только честно!

Публикация от Вербицкая Полина 🏆👑 (@polina_verba) 3 Апр 2018 в 2:08 PDT Фитнес-принцесса с копной афрокосичек Персонального тренера Полину вы узнаете по необычной прическе. И тут же про себя отметите: её фигура чертовски хороша! Вы тоже можете заполучить такое тело, если постараться. Хорошенько постараться, не отлынивая от походов в спортзал.

Публикация от 🇱 🇮 🇳 🇦🙋🏼‍♀️тренер📚Тюмень (@polly.lina. z) 6 Апр 2018 в 11:28 PDT Красотка с прессом, о каком мечтают миллионы И это не шуточки. Вы только взгляните на рельефы тела очаровательной Натальи! Как говорится, хороша, как ни крути. Согласны?

Публикация от Хохлова Наталья (@natash_natasha) 11 Апр 2018 в 3:40 PDT Тренер, которой восхищаются мужчины и завидуют женщины Ольга ведёт групповые занятия и персональные тренировки. В свой инстапрофиль выкладывает только свои фотографии. И как бы невзначай хвастается своей точёной фигурой. Как вам?

Публикация от 💎Ольга💎 (@olyafrostt) 18 Фев 2018 в 12:53 PST Фигуристая красотка, которой очень идут платья Анастасия — фитнес-модель. Впрочем, и обычные смотры красавиц она вниманием не обделяет. Жюри — в восторге, поклонники — в восхищении. Ни слова больше. Просто любуйтесь.

Публикация от Анастасия Цыбульская (@missanastasiia777) 22 Мар 2018 в 12:22 PDT Супердевушка без комплексов, которой есть что показать За публикациями Крис Шелест ежедневно следят 660 тысяч человек. Это меньше, чем всё население Тюмени , но всё же ого-го! Девушка с волнующими изгибами тела запросто фотографируется в облегающей одежде и без. За что беспрерывно получает комплименты.

Публикация от ☁️Крис Шелест☁️ (@oiiikrisiiio) 10 Апр 2018 в 5:27 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Про очаровательных питомцев, у которых есть свои личные аккаунты, и будни интересных тюменцев, которых можно смело причислить к армии крутанских блогеров. А ещё советуем подглядеть, какими забавными, странными и смешными надписями украшен (или не очень) наш прекрасный город. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.