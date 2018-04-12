Фермеры высаживают рисовую рассаду 

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу