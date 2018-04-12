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Фермеры высаживают рисовую рассаду
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Фермеры высаживают рисовую рассаду 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу  Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу  Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу  Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — В некоторых районах Китая наступил сезон высаживания рисовой рассады, и фермеры усердно трудятся на полях. Фотографии Синьхуа/Бай Ипу
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