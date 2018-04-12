Ещё
В парламенте Бразилии будет 60 депутатов с приставкой «Лула» в именах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

В парламенте Бразилии будет 60 депутатов с приставкой «Лула» в именах 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Парламент Бразилии в ближайшие годы просто не сможет забыть об экс-президенте страны Луисе Инасиу Луле да Силве, недавно оказавшемся в тюрьме по обвинению в коррупции. По меньшей мере 60 депутатов от Партии трудящихся приняли решение добавить к своему имени «Лула» в знак протеста против лишения свободы бывшего главы государства.
Так, лидер парламентской группы этой политической силы, основанной экс-президентом в 1980-е годы, Пауло Пимента просит теперь называть его Пауло Лула Пимента. И это не просто пожелание, он написал официальный запрос на использование нового имени в рамках Национального конгресса. Аналогичным образом поступили и десятки его однопартийцев.
"Это способ продемонстрировать нашу солидарность", — заявили в пресс-службе Партии трудящихся, добавив, что сенатор Глейси Хоффманн, возглавляющая эту политическую силу, также попросила добавить «Лулу» к ее имени.
Интересно, что представители правых партий в ответ на эту акцию начали свою. Так, некоторые из них намерены добавить к своему имени приставку «Моро» — так зовут судью, приговорившего Лулу да Силву к 12 годам лишения свободы. Другие предпочли «Болсонаро» — одного из кандидатов на пост главы государства на выборах 2014 года.
Напомним, в январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Суды различных инстанций отказали в апелляции экс-президенту. И 7 апреля Лула да Силва, скрывавшийся среди своих сторонников в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, принял решение добровольно сдаться полиции.
В настоящее время он отбывает наказание в здании федеральной полиции в городе Куритиба, где для него приготовили специальную камеру. Ранее помещение использовалось для отдыха сотрудников, но недавно оно было переделано под новые цели. Теперь здесь есть душ, туалет, кровать и стол, но нет ни холодильника, ни телевизора. В камере есть окно, не оснащенное решетками и выходящее во внутренний двор. Ежедневно экс-президент может совершать двухчасовую прогулку. При этом охрана не дает ему пересекаться другими заключенными.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Второй эсминец США может войти в Средиземное море в ближайшие дни Почему власти не могут запретить рубки леса у Телецкого озера на Алтае Чернобыльскую АЭС открыли для туристов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса295
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»135
Меркель определилась с атакой по Сирии32
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию65
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому183
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение