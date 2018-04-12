В парламенте Бразилии будет 60 депутатов с приставкой «Лула» в именах

Парламент Бразилии в ближайшие годы просто не сможет забыть об экс-президенте страны Луисе Инасиу Луле да Силве, недавно оказавшемся в тюрьме по обвинению в коррупции. По меньшей мере 60 депутатов от Партии трудящихся приняли решение добавить к своему имени «Лула» в знак протеста против лишения свободы бывшего главы государства.

Так, лидер парламентской группы этой политической силы, основанной экс-президентом в 1980-е годы, Пауло Пимента просит теперь называть его Пауло Лула Пимента. И это не просто пожелание, он написал официальный запрос на использование нового имени в рамках Национального конгресса. Аналогичным образом поступили и десятки его однопартийцев.

"Это способ продемонстрировать нашу солидарность", — заявили в пресс-службе Партии трудящихся, добавив, что сенатор Глейси Хоффманн, возглавляющая эту политическую силу, также попросила добавить «Лулу» к ее имени.

Интересно, что представители правых партий в ответ на эту акцию начали свою. Так, некоторые из них намерены добавить к своему имени приставку «Моро» — так зовут судью, приговорившего Лулу да Силву к 12 годам лишения свободы. Другие предпочли «Болсонаро» — одного из кандидатов на пост главы государства на выборах 2014 года.

Напомним, в январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Суды различных инстанций отказали в апелляции экс-президенту. И 7 апреля Лула да Силва, скрывавшийся среди своих сторонников в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, принял решение добровольно сдаться полиции.