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Бразильские парламентарии берут имя Лула в знак поддержки экс-президента
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Бразильские парламентарии берут имя Лула в знак поддержки экс-президента 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 12 апр — РИА Новости. Несколько десятков бразильских парламентариев от Партии трудящихся (ПТ) потребовали добавить к своим официальным именам в документообороте Национального конгресса имя Лула в знак поддержки севшего в тюрьму по приговору суда экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва.
К инициативе присоединилась глава ПТ Глейзи Хоффманн. Она опубликовала в своем микроблоге в Twitter текст обращения к главе сената республики, в котором просит официально писать ее имя и фамилию во время заседаний как Глейзи Лула Хоффманн.
Всего в акции участвуют порядка 60 парламентариев от этой партии, отмечает портал Cuba Debate. Все они написали одинаковые прошения руководству национального конгресса страны.
Судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин 7 апреля отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму, после чего экс-президент сдался властям и был отправлен отбывать заключение в город Куритиба. В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
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