Ещё
«Эвалар» впервые принял участие в фармвыставке в Париже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Эвалар» впервые принял участие в фармвыставке в Париже 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
7 и 8 апреля «Эвалар» впервые принял участие в крупнейшей французской выставке-конференции PharmagoraPlus в Париже. Площадка собирает основных европейских игроков фарминдустрии под одной крышей — всего более 300 компаний.
Выставка PharmagoraPlus проводится в Парижском «Porte de Versailles» на протяжении уже 30 лет и ежегодно собирает ведущих игроков фармацевтического рынка Европы. Здесь встречаются для обмена опытом и презентации своей продукции аптечные сети, фармпроизводители, дистрибьюторы, профильные медиа, а также покупатели.
Как отметил директор Департамента внешнеэкономической деятельности ЗАО «Эвалар» Александр Головко: «Наша продукция уже присутствует в аптеках Лазурного Берега и Парижа. Как важный этап оцениваю контракт с парижской CityPharm, очень интересным форматом, настоящими супермаркетами аптечного ритейла. При всем при этом, мы планируем дальнейшее движение, в рамках которого планируем до конца года расширить французское портфолио с нынешних 9 до 12 SKU. Выставки, подобные Pharmagora, дают нам возможность прямого общения с целевой бизнес-аудиторией разных регионов Франции и Европы, более детального представления своей продукции фармацевтам, а также получения от них обратной связи».
Стенд компании вызвал большой интерес у аудитории, в том числе и благодаря присутствию эксперта, имеющего большой вес на фармацевтическом рынке Франции. Мишель Гикель (Michel Gicquel) — фармацевт и автор популярного блога о натуральных продуктах для поддержания здоровья http://www.lapropolisetvous.com/. В эти дни каждый посетитель стенда мог получить индивидуальную консультацию по препаратам компании, а также узнать больше о компании «Эвалар» и ее истории.
Французское представительство компании «Эвалар» было открыто в Париже в 2016 году. На данный момент во Франции представлено 9 SKU продукции компании: это группа седативных препаратов EXPRESS RELAX и DAILY SERENITE, детокс-препарат HEPASTRESS, препарат для нормализации пищеварения NATURAL-LAХ, хондропротектор ARTI ACTIV, средство для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы CARDIO ACTIV, средство для контроля веса LIPOTROPIC, мумие алтайское GOLDEN MUMIYO и витамин D3 — VITAMINE D3.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле из-за подтопления перекрыли участок Павловского тракта Прокуратура Горно-Алтайска требует закрыть городской кинотеатр Барнаульские депутаты не одобрили отчёт глава Рубцовска?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля54
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус384
«РФ понесет от американцев большой ущерб»549
США рассказали о возможности удара по военным РФ104
В США передумали вводить санкций против России23
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение