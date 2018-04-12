«Эвалар» впервые принял участие в фармвыставке в Париже

7 и 8 апреля «Эвалар» впервые принял участие в крупнейшей французской выставке-конференции PharmagoraPlus в Париже. Площадка собирает основных европейских игроков фарминдустрии под одной крышей — всего более 300 компаний.

Выставка PharmagoraPlus проводится в Парижском «Porte de Versailles» на протяжении уже 30 лет и ежегодно собирает ведущих игроков фармацевтического рынка Европы. Здесь встречаются для обмена опытом и презентации своей продукции аптечные сети, фармпроизводители, дистрибьюторы, профильные медиа, а также покупатели.

Как отметил директор Департамента внешнеэкономической деятельности ЗАО «Эвалар» Александр Головко : «Наша продукция уже присутствует в аптеках Лазурного Берега и Парижа. Как важный этап оцениваю контракт с парижской CityPharm, очень интересным форматом, настоящими супермаркетами аптечного ритейла. При всем при этом, мы планируем дальнейшее движение, в рамках которого планируем до конца года расширить французское портфолио с нынешних 9 до 12 SKU. Выставки, подобные Pharmagora, дают нам возможность прямого общения с целевой бизнес-аудиторией разных регионов Франции и Европы, более детального представления своей продукции фармацевтам, а также получения от них обратной связи».

Стенд компании вызвал большой интерес у аудитории, в том числе и благодаря присутствию эксперта, имеющего большой вес на фармацевтическом рынке Франции. Мишель Гикель (Michel Gicquel) — фармацевт и автор популярного блога о натуральных продуктах для поддержания здоровья http://www.lapropolisetvous.com/. В эти дни каждый посетитель стенда мог получить индивидуальную консультацию по препаратам компании, а также узнать больше о компании «Эвалар» и ее истории.

Французское представительство компании «Эвалар» было открыто в Париже в 2016 году. На данный момент во Франции представлено 9 SKU продукции компании: это группа седативных препаратов EXPRESS RELAX и DAILY SERENITE, детокс-препарат HEPASTRESS, препарат для нормализации пищеварения NATURAL-LAХ, хондропротектор ARTI ACTIV, средство для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы CARDIO ACTIV, средство для контроля веса LIPOTROPIC, мумие алтайское GOLDEN MUMIYO и витамин D3 — VITAMINE D3.