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28 га пустырей стали цветущим садом в провинции Аньхой
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28 га пустырей стали цветущим садом в провинции Аньхой 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.
Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.
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