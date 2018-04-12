28 га пустырей стали цветущим садом в провинции Аньхой

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля / Синьхуа / — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.

Уезд Хошань /пров. Аньхой/, 11 апреля /Синьхуа/ — Для создания «прекрасной деревни» и развития сельского туризма жители деревни Чуаньцан волости Тайян уезда Хошань провинции Аньхой /Восточный Китай/ засеяли более 28 га прибрежных пустырей лантаной сводчатой, имеющей длинный период цветения и цветы различных оттенков.

Насаждения лантаны позволили обрести работу 151 бедной семье.