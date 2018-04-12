Поминальные службы по погибшим в крушении Ми-8 пройдут на Радоницу

Литургия и панихида состоится 17 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии. Усопших помянут на Радоницу. Сейчас провести поминальную службу нельзя, поскольку идет Светлая седмица. Напомним, накануне Ми-8 выполнял учебный полет. Он рухнул на пустыре в черте города. При ударе о землю машина загорелась и разрушилась, обломки разлетелись в радиусе километра. Рассматриваются три основные версии катастрофы: техническая неисправность судна, ошибка пилотирования или погодные условия. Так как на момент аварии в Хабаровске шел дождь, стоял туман, что сильно ухудшило видимость. Возбуждено уголовное дело. Четверг, 12 апреля, объявлен в Хабаровске днем траура. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ