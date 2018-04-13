Что делать, если вашему дому угрожает паводок? Отвечает МЧС

Во многих районах Ленобласти , как прогнозировал МЧС и Гидрометцентр, вскоре ожидается начало паводков. Этот неприятный период зачастую связан с порчей имущества, затоплением жилых массивов и даже жертвами среди населения. Как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями — ivbg.ru отвечают специалисты ГУ МЧС по 47 региону.

В предпаводковый период, который в Ленобласти наступил уже в начале апреля, с приходом тёплой погоды, необходимо готовиться к подъему уровня воды и возможному подтоплению вашего участка или жилого дома. Если вы обнаружили свой район в списке потенциально опасных или же просто хотите перестраховаться, если рядом есть река, следует выполнить ряд рекомендаций, чтобы быть готовым. Сотрудники МЧС крайне рекомендуют готовиться к этому следующим образом:

1) узнать расположение сборных эвакпунктов и пунктов временного размещения (из средств массовой информации или территориальных органов МЧС), определить удобный маршрут следования;

2) по возможности застраховать движимое и недвижимое имущество от подтоплений и нанесения ущерба вследствие паводка (наводнения);

3) если есть возможность, то перед паводком переселить в безопасное место детей, престарелых, больных;

4) убрать с подтапливаемых территорий стройматериалы, удобрения, горюче-смазочные материалы, дрова и т.п. ;

5) имеющиеся плавсредства проверить и закрепить, чтобы не смыло водой, предусмотрев возможность использования в паводковый период.

Однако бывает так, что природа не ждёт, пока человек подготовиться встречать её капризы во всеоружии, и вода уже подступает к вашему участку. Однако и в этом случае не стоит впадать в панику. При непосредственной угрозе наводнения существует отдельный ряд рекомендаций, соблюдение которых позволит выйти из воды сухим. Вот они:

1) отключить газ, воду, электричество;

2) погасить огонь в печках;

3) перенести на верхние этажи или чердаки ценные предметы и вещи, продукты питания;

4) подготовить теплую удобную одежду, резиновые сапоги, одеяла, деньги и ценности, туалетные принадлежности и постельное белье;

5) приготовить запас питания и воды (не менее, чем на 3 дня);

6) подготовить медицинскую аптечку с учетом лекарств, которыми Вы обычно пользуетесь;

7) завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;

8) все вещи и продукты лучше всего уложить в рюкзак, чемодан или сумку;

9) при получении сигнала на эвакуацию, следовать в закрепленный за Вашим районом сборный эвакпункт (пункт временного размещения).

В случае если природа решила удивить всех настолько резким подъемом воды, что к нему оказались не готовы даже сами сотрудники МЧС, не стоит бежать сломя голову и спасать ценности. Стоит просто здраво оценить обстановку и взглянуть на ещё один список рекомендаций от спасательного ведомства. Итак, при внезапном и резком подъеме воды, затоплении вашего дома или квартиры:

1) по возможности принять меры по защите дома (отключить свет, газ, погасить огонь в печи, запереть окна и двери, заделать окна и двери первых этажей досками или фанерой), при необходимости обесточить помещения и перекрыть подачу воды, газа;

2) подготовиться к эвакуации (взять теплые вещи, документы, продукты питания);

3) занять безопасное место на возвышенности, запастись любыми предметами, которые могут помочь Вам держаться на плаву, если вы оказались в воде (бочки, доски, бревна, щиты, автомобильные камеры, обломки забора, набитые в мешок или в рубашку и др.);

4) до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах ил других возвышенностях. Чтобы Вас заметили, привяжите на шест кусок красной ткани, в темноте подавайте световые сигналы;

5) при резком подъеме воды или угрозе жизни и здоровью немедленно связаться со службами спасения (телефону спасения 112).

Если паводок отступил, а уровень воды в водоёме неподалеку начал восстанавливаться и снижаться, не стоит думать, что всё позади. У МЧС на этот случай есть ряд отдельных рекомендаций, которые позволят точно убедиться в том, что нет никаких проблем для того, чтобы продолжить пользоваться своим участком, а также позволят избежать неприятных проблем со здоровьем. Итак, после спада воды:

1) осмотреть здание снаружи на наличие следов повреждения, в здания входить с осторожностью, предварительно убедившись, что конструкции не пострадали;

2) прежде всего, проветрите помещение, открыв все окна и двери. Ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте электричество — возможна утечка газа;

3) пользоваться электричеством, газом, водопроводом и канализацией можно только после того, как разрешат специалисты, обследовавшие вводы коммунальных сетей в здания и жилые помещения;

4) нельзя употреблять попавшие в воду или побывавшие в воде продукты;

5) затопленные колодцы необходимо осушить и затем откачивать воду до тех пор, пока она не станет пригодной для питья. При возможности пригласить специалистов для отбора пробы воды на пригодность ее применения;

6) решать, когда можно брать питьевую воду и использовать подмокшие запасы продовольствия, должны только работники санитарной службы.

Напомним: в случае, если ваш участок или дом оказался на грани подтопления — в МЧС всегда есть телефоны спасения. Так, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Телефоны доступны для звонка из любого уголка Ленобласти.