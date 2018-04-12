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Заключенный объявил себя богом электроники и отправился в интернет оскорблять
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Заключенный объявил себя богом электроники и отправился в интернет оскорблять 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский заключенный Тайлер Баррисс (Tyler Barriss), по вине которого случайно убили человека, смог получить доступ к Twitter из тюрьмы. Об этом сообщает Variety.
Мужчина объяснил внезапный выход в сеть своим внеземным происхождением. «Как я зашел в интернет из тюрьмы? Оу, потому что я бог электроники, вот как», — написал он в социальной сети.
В следующем сообщении 25-летний Баррисс начал угрожать обидчикам, которые говорили про него гадости, пока тот находился под стражей. Заключенный пообещал, что повторит прошлые злодеяния уже против них.
Мужчину осудили за ложный вызов в полицию, в результате которого погиб человек. В декабре 2017 года Баррисс сообщил, что в городе Уичито произошли убийство и захват заложников, хотя сам находился в это время в Лос-Анджелесе.
На потенциальное место преступления приехал спецназ: живущий по названному адресу 28-летний Эндрю Финч (Andrew Finch) вышел на крыльцо, чтобы проверить, откуда появился шум. В этот момент молодого человека застрелил офицер.
Согласно сообщению журналистов, Финч пострадал из-за конфликта между Барриссом и другим геймером, которые играли в Call of Duty. Баррис попросил у соперника адрес, однако тот написал фейковое место жительство и вызвал туда отряд спецназа.
Полицейским удалось выяснить, что пранкер получил доступ к Twitter благодаря обновлению программного обеспечения в специальном киоске для заключенных: там они могут просматривать электронные письма, проверять остаток средств на счету или заказывать товары из тюремного магазина.
Сотрудники тюрьмы устранили проблему в течение нескольких часов.
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