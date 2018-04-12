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Пентагон рассказал Сенату США о провале с ПРО в Польше
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Пентагон рассказал Сенату США о провале с ПРО в Польше 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ввод в строй батарей противоракет SM-3 в Польше перенесен с 2018 года на 2020 год, сообщил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз в комитете по ассигнованиям Сената США.
Строительство, осуществляемое местными подрядчиками в Польше, идет медленнее, чем ожидал Пентагон. Гривз сказал, что «было выделено недостаточно рабочих и ресурсов». Кроме того, свою роль сыграла «плохая погода в Польше в течение последних пяти месяцев».
«Приходится постоянно приостанавливать работы из-за дождей», — приводит его слова ТАСС.
Гривз заявил, что решением проблемы с подрядчиками занялся «один из заместителей министра обороны».
На вопрос одного из сенаторов, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил: «Учитывая нынешний уровень угрозы, меня это не беспокоит».
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