Беларусь и Китай должны сбалансировать импортно-экспортный портфель —председатель БелТПП В. Улахович

Минск , 12 апреля / Синьхуа / — Беларусь Китай должны сбалансировать импортно-экспортный портфель. Об этом заявил в среду журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты/БелТПП/ Владимир Улахович в ходе белорусско-китайской бизнес-встречи, которая проходит в Доме дружбы.

Как отметил В. Улахович, показатель белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества является достаточно солидным и превышает три млрд долларов. По его словам, в минувшем году взаимодействие между двумя государствами наиболее активно развивалось по таким направлениям, как деревообработка, молочная промышленность и IT-технологии. Важным является сотрудничество в рамках Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Расширяется база резидентов парка.

Наряду с этим руководитель БелТПП сказал о том, что необходимо «думать о том, как сбалансировать импортно-экспортный портфель двух стран». Он подчеркнул важность нынешней белорусско-китайской бизнес встречи.

С китайской стороны участвовали представители различных сфер деятельности, включая банковскую сферу, продовольствие, туризм и другие, всего 25 человек. С белорусской стороны — 172 участника, которые также представляли разные направления. Выступая на бизнес-встрече. В. Улахович заявил, что белорусская сторона придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Китаем. Только по линии БелТПП в минувшем году состоялись 62 деловые встречи с представителями КНР.

Китайскую делегацию на мероприятии возглавляет председатель Совета по продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг Люй Синьхуа. Он подчеркнул большую заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью. Как отметил Люй Синьхуа, нынешний уровень развития двух государств является очень высоким, а взаимодействие между Беларусью и Китаем развивается очень активно в том числе благодаря тому, что дружат лидеры Александр Лукашенко Си Цзиньпин . Именно белорусско-китайские договоренности на высшем уровне являются хорошей платформой для торгово-экономического взаимодействия.

Особое внимание председатель Совета обратил на деятельность Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Он уверен, что в его деятельность будут вовлечены крупнейшие компании Китая, Европы и Америки. —0—