В СФ не поддержали инициативу Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский выступил категорически против продажи лекарственных препаратов в магазинах, супермаркетах и других неспециализированных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

«Законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах был разработан министерством промышленности и торговли РФ . Главная проблема, которая при этом возникнет — контроль. Кто будет проверять сроки годности препаратов, подскажет, проконсультирует покупателей относительно применения того или иного препарата — продавец супермаркета, кассир? Потребитель не может самостоятельно определить фальсифицированный, недоброкачественный или пришедший в негодность вследствие неправильного хранения или транспортировки фармацевтический продукт», — отметил сенатор.

В. Рязанский также выразил сомнения в своевременном изъятии препаратов с истекшим сроком годности в торговых центрах, так как такая проблема уже существует в отношении продуктов питания. «Также возникает проблема контроля доступа к лекарственным препаратам несовершеннолетних лиц, что создает дополнительные риски для жизни и здоровья населения», — добавил сенатор.

Также В. Рязанский подчеркнул, что эта инициатива будет способствовать увеличению случаев самолечения. «Мы сейчас активно боремся с привычкой, свойственной многим нашим гражданам, заниматься самолечением. Проблема может лишь усугубиться при отсутствии возможности перед покупкой препарата хотя бы проконсультироваться у специалиста с фармацевтическим образованием», — уверен сенатор.