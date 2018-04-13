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В СФ не поддержали инициативу Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах
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В СФ не поддержали инициативу Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский выступил категорически против продажи лекарственных препаратов в магазинах, супермаркетах и других неспециализированных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
«Законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах был разработан министерством промышленности и торговли РФ. Главная проблема, которая при этом возникнет — контроль. Кто будет проверять сроки годности препаратов, подскажет, проконсультирует покупателей относительно применения того или иного препарата — продавец супермаркета, кассир? Потребитель не может самостоятельно определить фальсифицированный, недоброкачественный или пришедший в негодность вследствие неправильного хранения или транспортировки фармацевтический продукт», — отметил сенатор.
В. Рязанский также выразил сомнения в своевременном изъятии препаратов с истекшим сроком годности в торговых центрах, так как такая проблема уже существует в отношении продуктов питания. «Также возникает проблема контроля доступа к лекарственным препаратам несовершеннолетних лиц, что создает дополнительные риски для жизни и здоровья населения», — добавил сенатор.
Также В. Рязанский подчеркнул, что эта инициатива будет способствовать увеличению случаев самолечения. «Мы сейчас активно боремся с привычкой, свойственной многим нашим гражданам, заниматься самолечением. Проблема может лишь усугубиться при отсутствии возможности перед покупкой препарата хотя бы проконсультироваться у специалиста с фармацевтическим образованием», — уверен сенатор.
Ранее сообщалось, что правительство обсуждает возможность продажи лекарств в продуктовых торговых сетях. Так, в конце августа 2017 г. данная тема поднималась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, после чего Минздраву РФ было дано поручение проработать законопроект о продаже лекарств в супермаркетах.
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