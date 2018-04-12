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Бельгиец сорвал джек-пот в 17 млн евро
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Бельгиец сорвал джек-пот в 17 млн евро 

Свободная пресса 1 час назад
17 миллионов евро выиграл в лотерею житель Бельгии. 10 апреля был зафиксирован очередной крупный выигрыш в лотерее Euro Millions. На этот раз везунчиком стал бельгиец. Известно, что он выиграл джек-пот, сумма которого к моменту розыгрыша составила 17 млн евро. Сообщается, что новоявленный миллионер еще не приходил за своими деньгами.
Между тем, жители Бельгии уже не в первый раз срывают крупные выигрыши в лотерее. Так, в прошлом году два человека выиграли 23 и 153 млн евро. В текущем году удача улыбнулась еще четверым европейцам: их приз составил от 61 до 177 млн евро.
Лотерея Euro Millions действует с 2004 года, при этом в каждом розыгрыше участвует примерно 200 млн человек, сообщает Vladtime.ru.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в США рекордная сумма джек-пота выпала на один выигрышный лотерейный билет. Победительницей стала 53-летняя жительница города Чикопи Мэйвис Уончик. У женщины двое детей, она 32 года трудилась медработником. Сразу же после выигрыша победительница уволилась. Выигрышную комбинацию (6, 7, 16, 23, 26 и бонусное число — 4) американка написала, основываясь на датах рождения своих родных.
Новости по теме: Американец купил на заправке «Лукойл» лотерейный билет, принесший ему полмиллиарда
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