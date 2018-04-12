Ещё
В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В аргентинском городе Пилар с полицейского склада исчезло 540 килограммов марихуаны. Местные сотрудники правоохранительных органов в зале суда заявили, что наркотик съели мыши, передает BBC News.
Пропажу обнаружил новый руководитель местной полиции Эмилио Портеро (Emilio Portero). В результате выяснилось, что пропало больше полутонны наркотика. При этом на складе на протяжении последних двух лет хранилось шесть тонн марихуаны.
Эксперты из Буэнос-Айреса пришли к выводу, что мыши не могли принять каннабис за пищу и, скорее всего, умерли бы от ее употребления. Отмечается, что мертвых грызунов рядом со складом также не обнаружили.
Суду предстоит выяснить, пропали ли наркотики из-за халатности сотрудников полиции или же их украли специально. Восемь стражей порядка уже уволили из полиции и сразу же взяли под стражу для судебных разбирательств. 4 мая они предстанут перед судом.
9 апреля американка оправдала появление кокаина в своей дамской сумке сильным ветром. Полицейским ее аргументы показались неубедительными.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии190
Россия определилась с украинской трубой82
Британия созывает СБ ООН75
Участники Саммита Америк встревожены10
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение