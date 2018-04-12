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Как встречали человека-легенду в Хабаровском крае
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Как встречали человека-легенду в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
12 апреля 1961 года все радиостанции мира сообщили о первом в мире полёте в космос Юрия Гагарина на корабле «Восток». Это была сенсация планетарного масштаба. Гагарин сразу стал легендой во всем мире. После своего полёта он побывал во многих государствах мира, а нашу страну объездил почти всю. Дважды он был и в Хабаровском крае. О посещении нашего региона Гагариным свидетельствуют документы и фотографии в государственном архиве Хабаровского края. Сообщения органов власти, газетные статьи, фотографии, а также воспоминания очевидцев наглядно показывают всенародную любовь к первому космонавту планеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»
По пути в Японию
В 1962 году по пути в Японию первый космонавт планеты остановился в Хабаровске.
— 20 мая Юрий Гагарин прилетел в Хабаровск. Космическую легенду вышли встречать тысячи хабаровчан с лозунгами, транспарантами и цветами. Жители города живой стеной приветствовали Юрия Алексеевича на центральных улицах и площадях города. Кортежу машин приходилось проезжать через живой коридор хабаровчан, — описывает события того дня ведущий археограф сектора научного использования документов Государственного архива Хабаровского края Сергей Богданов
Гагарин обратился к жителям города со словами:
«Дорогие друзья, дальневосточники! Разрешите поблагодарить вас за теплоту и гостеприимство, которые вы проявляете ко мне — простому советскому человеку, побывавшему в космосе! Подлетая к Хабаровску, мы любовались великим Амуром, вашим прекрасным городом. А вот теперь, когда мы ещё почувствовали вашу сердечность и теплоту, мне стало немножечко жаль, что трасса моего космического полёта проходила не над Хабаровском, а значительно севернее. Тем более, что здесь у меня живёт немало друзей, с которыми приходилось вместе учиться».
В этот день Юрий Гагарин и его супруга Валентина Ивановна совершили прогулку на катере по Амуру, любовались панорамой строек и предприятий Индустриального района. После возвращения из Японии, 29 мая 1962 года, в городском парке Индустриального района Хабаровска, созданном руками комсомольцев, Юрий Гагарин посадил две лиственницы. Спустя восемнадцать лет, в 1980 году, этому парку было присвоено его имя.
Завод имени легенды
15 июня 1967 года Гагарин побывал на праздновании 35-летия Комсомольска-на-Амуре. На берегу Амура, где в 1932 году высадились первостроители города юности, состоялся многотысячный митинг. Космонавт проявил большой интерес к работе Комсомольского авиационного завода. В заводских цехах производили боевые самолёты, на которых ещё до космической карьеры летал Юрий Алексеевич. В городе авиастроителей он присутствовал на открытии Дома молодёжи и стал первым почётным гражданином города юности. В 1977 году постановлением Совета министров РСФСР авиационному заводу было присвоено имя Ю. А. Гагарина. В 1982 году, в год 50-летия города, первому космонавту мира и почётному гражданину Комсомольска-на-Амуре был открыт памятник — вблизи авиационного завода его имени.
Гагарину — привет
Вот что рассказал о визите Гагарина в Комсомольск отличник Гостелерадио СССР, член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ Владимир Гинзбург.
— Я тогда был ещё диктором на телевидении вне штата, а официально — работал на заводе. Меня включили в постановочную группу, которая готовила концерт. Сценарист был, по-моему, из кремлёвского Дворца съездов, а режиссёр — из театра Вахтангова. Всё шло хорошо, вот только финала не было.
Я решил, что нужно сделать что-то особенное, и предложил кинокадры, которые снимали во время самого мероприятия. Сказал, что мы их быстро смонтируем, покажем, а люди, в том числе и Гагарин, увидят себя на экране. Москвичи не поверили, что это возможно.
Я договорился, и отснятую плёнку отправили самолётом в Хабаровск на студию кинохроники, там ее проявили, перевели в негатив, высушили и доставили обратно. На студии быстренько смонтировали все — получилось 3,5 минуты. Все обалдели. Эти кадры должны были сопровождаться стихами про Комсомольск, которые должен был читать я, причем «вживую». За сценой было темно, текста не видно, и я побежал за лампой. Так вот, открываю дверь, а на меня выходит лётчик и говорит: «Привет». Я ответил и пошёл дальше, только потом понял, что это был Гагарин. Но догнать его уже не удалось.
Гагарин присутствовал и на открытии памятника первостроителям. Народу собралось тогда множество, наверное, весь город. Даже на крышах домов сидели. А перед открытием был казус. Строительство и благоустройство площади перед Домом молодежи на берегу Амура, закончили только к утру 12 июня, в день открытия. А вместо травы нарезали дерн в тайге и уложили на клумбы. И тут на площадь приземляется военный вертолет. Дерн весь смело. Милиционеры бросились к летчику: ты чего сел сюда? Летчик отвечает: на Гагарина хочу посмотреть. В общем, пока все не закончилось, вертолет так и стоял. Позже я узнал, что летчика за это дело даже не наказали, потому что Гагарин попросил за него… Авторитет у первого космонавта планеты был непререкаемый… Фото: В. Пильгуева, из госархива Хабаровского края
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