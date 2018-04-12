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Народный календарь. 12 апреля. Куда вела лестница Иоанна Лествичника
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Народный календарь. 12 апреля. Куда вела лестница Иоанна Лествичника 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Христианский богослов Иоанн Лествичник, прозванный на Руси Иваном, был великим философом, игуменом Синайского монастыря. Он жил в VI-VII веках и прославился как автор «Лествицы» («лестница» по старославянски), своду правил по нравственному самосовершенствованию.
Тридцать человеческих добродетелей Иоанн представил в виде ступеней лестницы, ведущей вверх, к идеалу. Поэтому в день его памяти славяне пекли печенье в виде лесенок. «Лесенки» были сложными — на два «брусочка» из теста клали пирожки, которые играли роль ступеней, и каждый член семьи должен был непременно съесть хотя бы одну такую «лесенку». Печенье было обрядовым — считалось, что оно приносит здоровье; перед трапезой «лесенки» обязательно окропляли святой водой.
В день Иоанна — так считалось — невероятно нахально вела себя нечистая сила. Конкретно — домовой: как его ни пытались задобрить угощением, он «бесился», домашних не признавал и потому по ошибке мог принести им вред. Поскольку в такое безумие домовой впадал на всю ночь, считалось, что после захода солнца не стоит лишний раз выходить на улицу, а дома не советовали греметь посудой, смотреть в окна и громко говорить и смеяться. А домашнюю скотину на это время запирали в хлеву и молились о ее здравии.
Согласно народным приметам, если на Иоанна зацветают одуванчики, наступающее лето будет коротким и не слишком жарким.
* Именинников в этот день всего два — Захар и Иван
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