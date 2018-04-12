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Македонский парламент вынес вотум доверия правительству
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Македонский парламент вынес вотум доверия правительству 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты парламента Македонии выразили доверие правительству премьер-министра и лидера Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева, передает РИА Новости.
Инициатором вотума выступила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, которая более 10 лет руководила страной. Она обвинила нынешнее правительство в неспособности управлять государственными органами, экономических ошибках, остановке реформ.
"Единственное, что мы не смогли до сих пор с точностью выполнить данные обещания, потому что мы не могли предвидеть, насколько парализовано государство, финансово уничтожено, бандитски разграблено. Мы не хотим брать кредиты на сотни миллионов, чтобы росли долги…" — заявил Заев в ходе дебатов, которые начались в среду утром и завершились незадолго до полуночи.
В итоге парламентарии большинством в 62 голоса (из 120) выразили доверие правительству, 40 человек были против и двое воздержались.
Летом прошлого года Заев обнародовал программу реформ своего кабмина. Основными целями были заявлены переговоры о вступлении в Евросоюз и интеграция в НАТО.
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