Македонский парламент вынес вотум доверия правительству

Депутаты парламента Македонии выразили доверие правительству премьер-министра и лидера Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева, передает РИА Новости

Инициатором вотума выступила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, которая более 10 лет руководила страной. Она обвинила нынешнее правительство в неспособности управлять государственными органами, экономических ошибках, остановке реформ.

"Единственное, что мы не смогли до сих пор с точностью выполнить данные обещания, потому что мы не могли предвидеть, насколько парализовано государство, финансово уничтожено, бандитски разграблено. Мы не хотим брать кредиты на сотни миллионов, чтобы росли долги…" — заявил Заев в ходе дебатов, которые начались в среду утром и завершились незадолго до полуночи.

В итоге парламентарии большинством в 62 голоса (из 120) выразили доверие правительству, 40 человек были против и двое воздержались.