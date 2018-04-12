ЦУП начал тестировать элементы искусственного интеллекта

«В новых условиях необходимы алгоритмы обработки больших объемов данных, организация цифровых экосистем. Совместно с Институтом управления имени Трапезникова на программно-аппаратной базе ЦУПа начинаем испытывать элементы искусственного интеллекта (ИИ)», — сказал Матюшин.

По его словам, испытываемый ЦУПом ИИ похож на «муравейник».

«Мы разрабатываем что-то, подобное рою пчел, муравейнику. В компьютерном мире такие решения известны как мультиагентные системы. Именно их мы сейчас адаптируем к своим нуждам, прежде всего для планирования работ, анализа получаемых данных. Увеличение количества объектов управления и рост объемов получаемых от них данных в ближайшем будущем вызовет не просто количественное увеличение обрабатываемой информации. Это будет качественный скачок. И чтобы подготовиться к нему, мы уже сейчас тестируем новые методы обработки и анализа данных», — отметил Матюшин.