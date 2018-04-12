Российский Центр управления полетами начал испытывать элементы искусственного интеллекта

"В новых условиях необходимы алгоритмы обработки больших объемов данных, организация цифровых экосистем. Совместно с Институтом управления имени Трапезникова на программно-аппаратной базе ЦУПа начинаем испытывать элементы искусственного интеллекта", — сказал Матюшин, подчеркнув, что все программы для управления полетами в ЦУПе разработаны отечественными специалистами.

Он пояснил, что потребность в новых технологиях объясняется увеличением количества космических аппаратов, а также проблемой космического мусора: «Трафик в околоземном пространстве становится все более плотным».

По словам Матюшина, сейчас в Центре разрабатывают «что-то, подобное рою пчел, муравейнику». «В компьютерном мире такие решения известны как мультиагентные системы. Именно их мы сейчас адаптируем к своим нуждам, прежде всего для планирования работ, анализа получаемых данных», — добавил собеседник издания.

Начальник ЦУПа также спрогнозировал «качественный скачок» в связи с увеличением количества объектов управления и ростом объемов получаемых от них данных. «И чтобы подготовиться к нему, мы уже сейчас тестируем новые методы обработки и анализа данных», — заключил Матюшин.