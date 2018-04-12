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Свободная таможенная зона помогает строить животноводческий комплекс в Хабаровске
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Свободная таможенная зона помогает строить животноводческий комплекс в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Компания «СкифАгро — ДВ» успешно использует преференции свободной таможенной зоны при строительстве репродуктора для выращивания поросят в рамках создания свинокомплекса по производству 70 тысяч голов в год. Проект стоимостью 1,7 млрд рублей компания реализует на территории опережающего развития «Хабаровск». Пуск первой очереди комплекса намечен на сентябрь 2018 года, полный ввод объекта позволит создать в Хабаровском крае около 100 рабочих мест, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ.
«Мы расширили зону таможенного контроля на всю территорию строительства первого объекта — репродуктора для выращивания поросят. Льготный режим свободной таможенной зоны позволяет нам не платить ввозной НДС и таможенные пошлины на металлоконструкции для строительства объекта, оборудование для содержания животных и другие импортные материально-технические ресурсы. Правильно подготовить все документы при создании зоны таможенного контроля помогло Дальневосточное таможенное управление, сотрудники которого отвечали на все наши вопросы и оказывали поддержку», — сказала заместитель генерального директора ООО «Скифагро–ДВ» Анна Шебекова.
В ходе строительства репродуктора рабочие провели подготовку строительной площадки и организовали устройство внутриплощадочных проездов, в настоящее время идет строительство корпусов. Компания «СкифАгро — ДВ» работает над запуском полного производственного цикла, начиная от выращивания кормов и заканчивая реализацией свинины и субпродуктов. Производимые продукты будут поставлять на рынки и в магазины Дальнего Востока. Отметим, для применения процедуры свободной таможенной зоны резиденту необходимо оборудовать и осуществить обустройство зоны таможенного контроля непосредственно на своем производственном участке. При этом обустройство земельного участка предполагает: наличие ограждения, КПП, системы видеонаблюдения, оборудование рабочего места должностного лица таможенного органа. По готовности площадки резиденту необходимо обратиться в таможенный орган с заявлением на создание зоны таможенного контроля, по результатам рассмотрения которого таможенный орган принимает соответствующее решение.
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