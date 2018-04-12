Ещё
В Калининграде могут запустить «майнинговую долину»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде могут запустить «майнинговую долину» 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Власти Калининграда работают над созданием «майнинговой долины» рядом с региональными электростанциями. Об это сообщил журналистам Антон Алиханов, губернатор Калининградской области на открытии международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018.
Алиханов заявил: «Мой заместитель ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами о создании рядом с энергостанциями некой „майнинговой долины“. Майнинговая тема с учетом переизбытка электроэнергии классно зайдет, как мне кажется, надо продолжать ее реализовывать. Уверен, что мы сможем показать где-то через год, через два такую „майнинговую долину“.
Форум IPQuorum 2018 проходит в Светлогорске в Калининградской области 11 и 12 апреля 2018 года. Он собрал более 500 участников из 30 стран мира.
Ferra.ru: последние новости
День, когда появилось важнейшее изобретение XX века (и это не компьютер) Цифра дня: Сколько вокзалов получат бесплатный Wi-Fi к FIFA-2018? Таганский суд принял к рассмотрению иск по блокировке Telegram
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву14
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах176
Что Россия может сделать Западу345
Россия определилась с украинской трубой194
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение