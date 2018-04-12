В Береговой охране США заявили, что хотят сохранить сотрудничество с коллегами в РФ

ВАШИНГТОН, 12 апреля. / ТАСС /. Береговая охрана США заинтересована в сохранении оперативного взаимодействия с коллегами в России , несмотря на резкое обострение отношений Вашингтона с Москвой . Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, командующий американской Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт.

Еженедельный контакт

"Мы взаимодействуем со своими российскими коллегами на еженедельной основе. Район, в котором мы больше всего взаимодействуем, — это морская граница между Россией и Соединенными Штатами в северо-западной части Тихого океана.

Взаимодействие между нами происходит регулярно. У нас существует система обмена информацией", — отметил американский военачальник.

"Я бы сказал, что, отодвигая в сторону политические соображения, у нас есть оперативная необходимость взаимодействовать со своими соседями в России", — подчеркнул глава Береговой охраны, которая является в США одним из пяти видов национальных Вооруженных сил — наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

Как пояснил Зукунфт, отсутствие оперативного взаимодействия между Береговой охраной США и департаментом береговой охраны Пограничной службы ФСБ России не пошло бы на пользу ни международной безопасности, ни делу пресечения незаконного промысла морских ресурсов. «Если мы не будем заниматься такой деятельностью, то иностранные рыболовецкие флотилии будут пользоваться тем, что мы не поддерживаем контакты друг с другом», — привел пример адмирал, который входит в состав Комитета начальников штабов ВС США.

В связи с этим он рассказал, что несколько месяцев назад департамент береговой охраны Пограничной службы ФСБ выразил американским коллегам обеспокоенность «по поводу того, что иностранная плавбаза, перевозившая рыбу, была остановлена в эксклюзивной экономической зоне России, а потом сгружала [улов] в Датч-Харбор на Аляске ». «А это называется незаконным, неподотчетным и нерегулируемым ловом рыбы. Они (россияне — здесь и далее прим. ТАСС) уведомили нас (американцев) об этом, и мы высадились на этом судне. Мы высадились на судне, но улова на борту не оказалось», — отметил Зукунфт.

Сотрудничество в Арктике

Исландия, Канада, Швеция. Он также прокомментировал взаимодействие в рамках Арктического форума береговых охран. Участниками этой структуры, созданной в октябре 2015 года, являются восемь государств — членов Арктического совета (АС): Дания Норвегия , Россия, США, Финляндия

Адмирал подтвердил, что принимал участие в новом заседании форума, которое прошло около месяца назад в Финляндии, председательствующей на данном этапе в АС.

"Да, я лишь месяц назад был в Финляндии. Меня впечатлило то, что все восемь стран [АС] отправили на это совещание первых лиц [береговых охран].

Мы все присутствовали в Финляндии, решали, как обмениваться информацией, новыми выводами ученых, изучали новые тенденции, рассматривали новые технологии, призванные, к примеру, помочь в ликвидации последствий разлива нефти", — рассказал Зукунфт.

"Это очень богатый диалог, к которому мы подключаем экспертов, чтобы добраться до первопричины тех или иных вызовов, стоящих перед всеми восемью арктическими нациями.

Мы не просто подписываем совместные заявления. Что более важно, мы решаем, как воплощать в реальности решения Арктического совета", — считает командующий Береговой охраной США.

Как он констатировал, «Арктический совет вырабатывает политику».

"Однако политика без ее имплементации остается только политикой. Поэтому, если угодно, береговые охраны… восьми арктических стран взяли на себя задачу достижения целей, которые намечает Арктический совет. Тот факт, что данным делом занимаются первые лица [береговых охран], представляет собой символический жест, красноречиво свидетельствует о том, что все мы в лице высшего руководства [береговых охран] вместе над этим работаем", — убежден Зукунфт.