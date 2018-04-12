Крайний срок продажи Alitalia сдвинули на несколько месяцев

Как уточняет агентство, ранее срок продажи авиакомпании истекал 30 апреля. Решение об увеличение временных рамок приняли после встречи с чрезвычайными комиссарами, назначенными правительством для рассмотрения предположений о покупке Alitalia, которая пока пользуется государственной финансовой помощью. Правительство выделило оказавшейся на грани банкротства компании для обеспечения продолжения его деятельности €600 млн АНСА сообщает, что на настоящий момент получено три предложения от «заинтересованных сторон», одно из которых содержит конкретные планы в отношении будущего компании.

Как стало известно, одна из заинтересованных сторон — германский авиаперевозчик Lufthansa. Как указывают информированные источники, сроки продажи решили сдвинуть, чтобы окончательное заключение о том, кому продавать Alitalia, принимало уже новое правительство, которое должны сформировать на основании результатов парламентских выборов 4 марта.