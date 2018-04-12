Крайний срок продажи Alitalia сдвинули на несколько месяцев 

РИМ, 12 апреля. /ТАСС/. Крайний срок продажи бывшего итальянского авиаперевозчика Alitalia сдвинут на конец октября. Об этом говорится в заявлении министерства экономического развития Италии, передает в среду агентство ANSA..
Как уточняет агентство, ранее срок продажи авиакомпании истекал 30 апреля. Решение об увеличение временных рамок приняли после встречи с чрезвычайными комиссарами, назначенными правительством для рассмотрения предположений о покупке Alitalia, которая пока пользуется государственной финансовой помощью. Правительство выделило оказавшейся на грани банкротства компании для обеспечения продолжения его деятельности €600 млн АНСА сообщает, что на настоящий момент получено три предложения от «заинтересованных сторон», одно из которых содержит конкретные планы в отношении будущего компании.
Как стало известно, одна из заинтересованных сторон — германский авиаперевозчик Lufthansa. Как указывают информированные источники, сроки продажи решили сдвинуть, чтобы окончательное заключение о том, кому продавать Alitalia, принимало уже новое правительство, которое должны сформировать на основании результатов парламентских выборов 4 марта.
Alitalia была национальным перевозчиком с момента основания в 1947 году до 2009 года, когда в результате серьезного кризиса после провала сделки с Air France — KLM, которую не поддержало правительство во главе с Сильвио Берлускони, ее передали группе частных итальянских предпринимателей. В 2014 года в капитал, приобретя 49%, вошел Etihad Airways, однако финансовые вливания перевозчика из ОАЭ не принесли желаемых результатов и Alitalia продолжала быть убыточной. В прошлом году компанию передали под чрезвычайное управление, она получила очередной госкредит. Нынешнее правительство всегда выступало против продажи Alitalia по частям.