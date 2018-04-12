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Было — стало: как сейчас живет и выглядит чудом пережившая тяжелую травму звезда «Дома-2» Тори Карасева
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Было — стало: как сейчас живет и выглядит чудом пережившая тяжелую травму звезда «Дома-2» Тори Карасева 

WMJ.ru 20 минут назад
Фото: WMJ.ru
Эпатажная Виктория Карасева пришла в «Дом 2» еще в 2005 году. На шоу она скандалила, пела и мечтала о настоящей карьере на эстраде, а еще мечтала выйти замуж. Андрею Чуеву, к которому она и пришла, Тори не понравилась, но после нашла себе музыканта — рэпера Руслана Проскурова, отношения с которым разгорелись с поистине южными страстями, не исключая и рукоприкладство. Еще позже сорвалась ее свадьба с Дмитрием Чижевским. И только Вячеслав Дворецков стал для девушки тем самым — вместе в 2009 году они покинули проект и отпраздновали свадьбу, пригласив в гости коллег по реалити во главе с Ольгой Бузовой.
Увы, безоблачным счастье было недолго. В одном из московских ресторанов Тори проглотила осколок ракушки из некачественно приготовленной пиццы с морепродуктами и серьезно поранила пищевод. После пребывания на грани жизни и смерти, тяжелой операции и выписки из больницы вес Виктории Карасевой был всего 32 килограмма — и восстановление получившей инвалидность звезды шло долгие годы. Год назад в одном из интервью она рассказала, что боль преследует ее.
— поделилась Тори. Пережитое не могло не сказаться на внешности Виктории, но она осталась яркой — пускай в последнее время в соцсетях и предпочитает скрывать лицо за фотофильтрами.
Тори продолжает сочинять и исполнять песни и делится ими из своего загородного дома, где ведет размеренную жизнь.
Несмотря на слухи о расставании, Вячеслав Дворецков не покинул супругу — она рассказывает о нем у себя в Instagram и называет мужем.
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Фото:Instagram
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