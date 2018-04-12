Экс-глава Пентагона призвал снизить накал вокруг Сирии

НЬЮ-ЙОРК , 12 апреля. / ТАСС /. Вашингтону следует снизить накал напряженности в связи с ситуацией вокруг предполагаемой атаки против Сирии , так как Москва обладает возможностью нанести удар по любой точке в США . Такое мнение выразил в эфире телеканала NBC бывший министр обороны США Уильям Коэн.

"На этот раз речь идет о лидере, который может поразить США в любое время. Я говорю о президенте [ России Владимире] Путине", — констатировал экс-министр обороны. «Это опасно. Думаю, нам следует каким-то образом снизить накал, но все равно выполнить миссию, поскольку сирийцев следует наказать», — сказал Коэн.

На вопрос о том, какого ответа он ждал бы от России в случае ракетного удара США по Сирии, экс-министр ответил: «Здесь две проблемы: первая — смогут ли на самом деле наши ракеты достичь сирийской территории и уклониться от системы ПРО C-400, которую разместили россияне. Если мы достигнем успеха, нам следует ожидать, как россияне ответят». «Я бы предположил, что министр [обороны США Джеймс] Мэттис рассматривает все возможности, что произойдет, если мы предпримем шаги, каким будет ответ, какой будет эскалация, как мы снизим накал, все это обсуждают сегодня или должны обсуждать», — добавил Коэн.

Не лучший метод вести дипломатию

Комментируя заявления президента США в Twitter о том, что России следует приготовиться к скорому ракетному удару по Сирии, Коэн отметил, что это «не тот метод, которым проводят дипломатию или, в особенности, осуществляют военную стратегию». «Думаю, следует полагать, что министр Мэттис не был предупрежден об этом твите, который опубликовал президент, полагаю, если бы он [Мэттис] знал об этом, он бы попытался убедить его этого не делать», — отметил Коэн.

Говоря о том, каким может быть ракетный удар США по Сирии, экс-глава Пентагона отметил: «Нам, вероятно, придется запустить больше ракет, чем в прошлый раз, когда их было 59». Он объяснил это тем, что ракетный удар США по Сирии в 2017 году был «символическим, а не серьезным по— настоящему». «Серьезный удар», по его мнению, будет «значительно более дорогим, чем в прошлом году».