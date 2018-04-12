Bank of America не поддержит производителей боевого оружия для населения 

Bank of America прекратит кредитование производителей стрелкового оружия военного образца, разрешенного к продаже гражданским лицам. Такое заявление сделала вице-президент этого крупного американского банка Энн Финукен.
"Мы не намереваемся в дальнейшем финансировать производство огнестрельного оружия военного образца для его использования гражданскими лицами", — цитирует ТАСС ее слова.
Ранее владелец крупнейшей в США сети универмагов компания Walmart запретила продажу лицам младше 21 года оружия и боеприпасов в своих магазинах. Аналогичные ограничения ввела и корпорация Dick's Sporting Goods, крупнейший в стране продавец товаров для охоты, рыбалки и спорта.
Из-за массовых убийств в США обсуждают вопрос об ужесточении контроля над торговлей оружием. По данным СМИ, с апреля 1999 года по настоящее время более 187 тысяч школьников столкнулись с вооруженным насилием во время занятий.