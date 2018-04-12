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В Великобритании запугивают британских футбольных болельщиков перед посещением ЧМ-2018
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В Великобритании запугивают британских футбольных болельщиков перед посещением ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Британский таблоид Daily Mail испугался российских футбольных болельщиц и теперь запугивает ими английских фанатов.
Британских футбольных болельщиков, которые собираются посетить Чемпионат Мира-2018, запугивают в собственной стране. Британский таблоид Daily Mail испугался российских футбольных болельщиц и теперь запугивает ими английских фанатов.
На своем сайте журналисты разместили любительский видеоролик, на котором две группы девушек сходятся в рукопашной схватке. Кто они и что не поделили — доподлинно не известно. Но британцы уверяют, что это тренировка российских «ультрас» — агрессивно настроенных футбольных болельщиков.
В прошлом году ВВС сняли целый фильм об их похождениях. Позже в Сети разместили видеоролик кулачных боев на Масленицу. Англичане и тут усмотрели кадры подготовки российских хулиганов.
Судя по всему, в Лондоне до сих пор не смирились с тем, что Чемпионат Мира проходит в России.
Ранее сообщалось, что американцы станут самой многочисленной группой иностранных болельщиков на ЧМ-2018
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