Порядка 2,7 млн км разметки восстановят в Москве до конца июля

Порядка 2,7 млн км разметки восстановят в Москве до конца июля 2018 г. Об этом журналистам заявил начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы Константин Алимов.

«Столичный комплекс городского хозяйства приступил к восстановлению дорожной разметки 9 апреля. Мы проводим работы по плановому восстановлению разметки, которая стерлась за зиму, и в данный момент работы ведутся по нанесению термопластика. В данный момент работы ведутся на Кутузовском проспекте, на ул. Новый Арбат, Можайском шоссе, в центре города, также рядом с религиозными, социальными объектами. Кроме того, начали восстанавливать разметку на МКАДе. Всего будет восстановлено 2,7 млн км разметки, работы в центре будут выполнены до 31 мая, остальные округа закончим к июлю», — сообщил К. Алимов.

Он отметил, что будет восстановлено в том числе 20 тыс. пешеходных переходов.

«Вся разметка наносится либо холодным пластиком, либо термопластиком», — добавил К. Алимов.