AP: Помпео заявит Сенату о завершении мягкой политики в отношении РФ 

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео расскажет в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса о том, что мягкая политика США в отношении России «теперь завершилась». Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.
Обязанности госсекретаря сейчас временно исполняет Джон Салливан. В марте президент США Дональд Трамп объявил об отставке с поста шефа американской дипломатии Рекса Тиллерсона, выдвинув вместо него Майкла Помпео, который на тот момент возглавлял ЦРУ. Эту кандидатуру теперь должен утвердить Сенат Конгресса.