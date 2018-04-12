Минимум косметики и дерзкий образ: Вера Брежнева выглядит подростком на обложке глянца

Веру Брежневу уже неоднократно сравнивали с ее 17-летней дочерью. По мнению пользователей Сети, певица выглядит, как сестра Сони, но не мама. И если у тебя вдруг были сомнения относительно молодости Веры, смотри на эту обложку майского выпуска журнала Glamour. На заглавной странице Вера позирует с минимом мейкапа, в прозрачной куртке, которая не скрывает ее пышную грудь. Согласись, на фото — девушка-подросток, а никак не мама двоих дочек.

Правда, пока одни пользователи Сети восхищаются внешним видом Веры, другие отмечают, что певица зря пытается молодиться. По их мнению, это выглядит нелепо и даже пошло. К слову, внешность Веры — лишь отчасти дар природы. В своих интервью артистка признавалась, что она тщательно следит за своим рационом, заканчивает есть за четыре часа до сна, посвящает много времени спорту, а также ходит к косметологам на различные процедуры, в числе которых маски, пилинги и мезотерапия витаминами.

А как тебе Вера в таком образе?

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Фото:Instagram