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Самый большой и самый эффектный аэропорт появился на юге России
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Самый большой и самый эффектный аэропорт появился на юге России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Стройка 80 квадратных километров площади завершилась в рекордные сроки.
В Симферополе начал работу новый самый большой аэропорт на юге России. Стройка небывалых масштабов общей площадью в 80 кв.км завершена в рекордно короткие сроки.
Фасад нового терминала внешне походит на застывшую морскую волну. Это тот случай, когда образ навеян самой природой. Чтобы добиться эффекта схожести с водой, архитекторам пришлось полностью исключить из проекта прямые линии. Но за кажущейся легкостью изгибов прячутся сотни металлоконструкций, которые в сборе весят 6 тысяч тонн.
В зоне отдыха воздушного порта строители высадили настоящий тропический лес из исключительно живых растений. Под одной крышей расположились фикусы, папоротники, маранты, мох различных оттенков — всего 30 тысяч цветов и кустарников. Целый ботанический сад, в который попадают туристы сразу же по прилету.
Оснащение аэропорта «Симферополь» — это новая всепогодная взлетно-посадочная полоса, рулевые дорожки и перрон, светосигнальные огни и диспетчерская вышка. Все это позволит принимать самолеты всех типов, включая сверх-габаритные.
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