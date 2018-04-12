В Южно-Сахалинске открывается первый медиафорум российских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 12 апреля. / ТАСС /. Первый медиафорум российских островов, программа которого включает более 35 секций для специалистов медиаотрасли и PR, руководителей бизнеса, начинает свою работу в четверг в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для бизнеса, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Участников и гостей форума ожидает насыщенная программа, включающая более 35 секций по блокам «Спортивная журналистика», «Молодежный блок», «Пресс-службы и бизнес» и «Бизнес-блок», — рассказали в оргкомитете.

Ключевые спикеры

Участниками форума станут эксперты в сфере телевидения, радиовещания, электронных и печатных СМИ. Они дадут коллегам мастер-классы, проведут дискуссии по актуальным вопросам.

Информационное агентство ТАСС на форуме представит старший корреспондент портала «Чердак» Ольга Добровидова. Эксперт в рамках секции «Образование и СМИ» расскажет участникам о научной коммуникации, ее необходимости и интересных событиях в этой сфере в России и в мире. Она даст советы, направленные на установление дружеских отношений между учеными и журналистами.

"Вузовская и академическая наука в России в последние годы развиваются достаточно активно, и об этом росте стоит рассказывать в СМИ. Однако журналисты не всегда готовы писать на научные темы, а ученые — понятно и увлекательно говорить о своей работе. Особенно эти проблемы актуальны для региональных медиа, у которых нет возможности нанимать специализированного научного журналиста. «Наведение мостов» в рамках медиафорума кажется мне хорошей отправной точкой для развития такого взаимодействия", — сказала Добровидова.

О «дальневосточном гектаре»

Одной из ключевых тем форума станет обсуждение перспективных решений для освоения «дальневосточных гектаров». О новых инструментах и мерах поддержки участников программы и общественных объединений расскажут представители агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области

В рамках медиафорума предприниматели смогут напрямую узнать о «местах притяжения», где островитяне формируют новые населенные пункты, а государство возводит инфраструктурные объекты. Участники смогут проконсультироваться у представителей министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области о видах использования земельных участков и перспективах развития конкретных локаций, а также действующих и разрабатывающихся мерах поддержки.

Кроме того, развернут интерактивный стенд, на котором можно попробовать создать свой бизнес и увидеть в ходе формирования бизнес-модели все меры господдержки, которые сейчас доступны, предварительно вычислить срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет сделать селфи на своем виртуальном «дальневосточном гектаре».

Символ форума

Символом первого медиафорума российских островов стал Маяк Анива , который, по мнению оргкомитета, характеризует острова как местность и олицетворяет спасение через новые идеи, знания и опыт.

Некоторые представители комитета напомнили, что маяк — это символ спасения. Форум в этом смысле является неким берегом, на котором участники из разных регионов и даже стран смогут обменяться опытом и своими идеями, а также совместно найти решение многих проблем, связанных с медиапространством.

Маяк Анива на одноименном мысе острова Сахалин построили в 1939 году по проекту японского инженера Миура Синобу. Он стал самым сложным техническим сооружением на всем острове и одним из интереснейших достижений мировой практики маячного строительства того времени.

На отдельно стоящей 10-метровой скале возвели башню высотой 31 м — девять этажей, на которых находились технические и жилые помещения, рассчитанные на 12 человек, дальность действия маяка равнялась почти 33 км. Сооружение обслуживал персонал до 1990 года, а затем его перевели на автоматический режим.