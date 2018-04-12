В Татарстане построят завод по переработке стекла 

Завод по переработке стеклобоя планируют построить в Татарстане в 2019 году, сообщил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин в ходе встречи с противниками мусоросжигательного завода.
Встреча прошла вечером 11 апреля. На ней собрались более 40 человек — активистов, общественников, представителей министерств, надзорных органов, ученых, депутатов Казгордумы и журналистов.
В ходе мероприятия Искандер Гиниятуллин напомнил, что в Казани есть 54 участка для установки павильонов для приема вторсырья у населения. На этих участках сегодня установлен 41 павильон. Помимо этого, во дворах установлено почти 1,5 тыс. сеток для сбора ПЭТ-бутылок, благодаря которым удалось собрать около 40 тонн пластика.
Кроме того, на приобретение урн для сбора опасных отходов (ртутных ламп, батареек, градусников) в Казани выделили 4,76 млн рублей.
«Это около 85 емкостей, которые мы приобретем, установим и впоследствии передадим региональному оператору, который должен быть выбран в первом полугодии этого года и начнет работу в следующем году», — сказал Искандер Гиниятуллин.
Региональный оператор, по его словам, обязан будет внедрять раздельный сбор мусора. Пока предполагается организовать дуальный сбор — разделение на органику и не органику.
Также в ходе встречи председатель Комитета ЖКХ отметил, что в стране не реализована программа переработки отсортированных отходов, не развита перерабатывающая отрасль. И сегодня в России дешевле производить продукцию из сырья, чем из переработанных вторичных отходов. По словам Искандера Гиниятуллина, нужна государственная программа поддержки таких предприятий. В Татарстане в следующем году планируется строительство завода по переработке стеклобоя.