В Татарстане построят завод по переработке стекла

Завод по переработке стеклобоя планируют построить в Татарстане в 2019 году, сообщил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин в ходе встречи с противниками мусоросжигательного завода.

Встреча прошла вечером 11 апреля. На ней собрались более 40 человек — активистов, общественников, представителей министерств, надзорных органов, ученых, депутатов Казгордумы и журналистов.

В ходе мероприятия Искандер Гиниятуллин напомнил, что в Казани есть 54 участка для установки павильонов для приема вторсырья у населения. На этих участках сегодня установлен 41 павильон. Помимо этого, во дворах установлено почти 1,5 тыс. сеток для сбора ПЭТ-бутылок, благодаря которым удалось собрать около 40 тонн пластика.

Кроме того, на приобретение урн для сбора опасных отходов (ртутных ламп, батареек, градусников) в Казани выделили 4,76 млн рублей.

«Это около 85 емкостей, которые мы приобретем, установим и впоследствии передадим региональному оператору, который должен быть выбран в первом полугодии этого года и начнет работу в следующем году», — сказал Искандер Гиниятуллин.

Региональный оператор, по его словам, обязан будет внедрять раздельный сбор мусора. Пока предполагается организовать дуальный сбор — разделение на органику и не органику.