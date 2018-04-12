«Евровидение» в пролете, хайли лайкли*

Через месяц в португальской столице, Лиссабоне , пройдет 63-й ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение».

Россию на нем представит Юлия Самойлова . Она должна была выступать и в прошлом году, но Украина не допустила ее до участия. Тогда мы негодовали, что большая политика вмешивается в самый, казалось бы, неполитизированный музыкальный конкурс. Мы ждали, что Европа вмешается, защитит Юлю, но ничего подобного не произошло. «Ничего! — потирали мы ладошки. — В следующем году наверстаем».

Скажите — вы согласны со мной, что, посылая именно эту певицу на конкурс, мы рассчитывали, что ее не тронут, потому что Юля в инвалидном кресле? Или все-таки полагаете, что выбор нашей кандидатуры обусловлен прекрасным голосом и харизмой?

Ну вот, уже совсем скоро «Евровидение» начнет принимать гостей. Но у меня две печальные новости, господа.

Первая — не зависящая от нас. Пошел уже змеиный шепоток, что Россию вновь могут наказать, как нагадившего котенка. В счет расширения санкций, до кучи снова не пустить Россию на Евро-сцену. Вот уже и координатор «Евровидения» из Германии Томас Шрайбер задумчиво высказывает предположение, что по политическим причинам участие исполнительницы из России не может быть гарантировано. Шрайбер, правда, ратует за участие Юлии Самойловой в конкурсе. Ему самому-де песня понравилась. Но — кто знает, может, и не допустят. Хайли лайкли, как говорится.

Вторая печальная новость — это собственно сама песня «I Wonʼt Break» («Я не сломаюсь»), с которой певица Юлия будет представлять Россию на «Евровидении-2018». Eurovision Song Contest опубликовал клип на песню. Он собрал рекордное количество дизлайков. Наших, отечественных, дизлайков. И не случайно. То есть, как бы мне ни хотелось сейчас сказать: блистательно, феерично, всех порвем, классный вокал, все супер… Увы. Клип действительно плох. Понятно, что физические особенности певицы налагают некоторые ограничения на движения Юли в кадре. Но — на то ведь и существуют креативщики, безумные и прекрасные, да еще и вооруженные современными, практически бесконечными, компьютерными возможностями! Почему же всю песню зрителю предлагается лицезреть лицо Юлии, крупным планом, ее рот и зубы, далекие до совершенства. Просто некрасиво… Но еще хуже оказался финал, где голова певицы венчает горную вершину. И вниз — водопады, водопады… Такого уровня видеоклипы снимали, наверное, в конце девяностых.

При этом неплохая, хоть и заунывная, музыка. Юлию просто жалко и обидно за нее. Говорят, она сейчас себя плохо чувствует: волнуется. Много негативных отзывов на песню, и опять эти непонятки: пустят — не пустят.

Вот скажите, оно нам надо? Опять позориться. Лезть, куда не очень-то приглашают, да еще и со слабой песней. В данном случае как-то обидно уже не за державу, а конкретно за Юлю. Она, конечно, по природе боец, но все-таки — слабая женщина. И она полагается на всяких разных людей. Которые в итоге снимают дешевый клип на коленке, а другие люди — руководители всей этой камарильи — не могут отстоять ее как исполнителя.

Учитывая, что нас, высоко вероятно, вытолкают взашей с этого самого «Евровидения», посылать туда надо исполнителя отвязного и нахального. Шнура! В случае попадания на сцену он бы как выскочил в шубе на голое тело и семейниках по колено. И матом трехэтажным. А если б его в последний момент не пустили в Лиссабон, и из этой ситуации Шнур бы сделал себе прекрасную рекламу. Уж не расстроился бы точно.

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