Набрав 77% голосов на последних выборах, Владимир Путин одержал сокрушительную победу и прыгнул в «вожди».
Слово vozjd, русский синоним слова «фюрер», не использовалось со времени сталинского культа личности, но теперь постепенно возвращается в обиход.
Я уже слышу хор подвывал и промывателей мозгов, кричащий, будто слово «вождь» просто-напросто означает лидера племени. Может, и так, но сейчас оно воскресло из мертвых отнюдь не в этом значении.
Я хорошо помню это слово по своему детству в Сибири, когда Сталина величали не иначе как «учитель и вождь». Хотя никаким вождем индейцев Сталин, конечно, не был. Да и Путин тоже.
«Вождь» — это брат-близнец «фюрера» или «дуче», титулов Гитлера и Муссолини. Сталин позаботился о том, чтобы его титул вписался в этот ряд. А теперь посмотрим, удастся ли Путину его себе присвоить.
Новую жизнь слово это получило благодаря Маргарите Симоньян, шеф-редактору канала RT. После победы Путина Симоньян написала следующее в своем «Твиттере»: «Раньше он был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим».
Ее поддержал придворный популист Кремля Владимир Жириновский, который объявил, что выборы эти — последние, потому что другого лидера русские не хотят, а значит, от выборов запросто можно отказаться вовсе.
После выборов СМИ бросились обсуждать, обеспечила ли победа Путина его пожизненную власть или нет, ссылаясь на китайского президента Си Цзиньпина. На смену историческому понятию «Россия вечная» таким образом пришел «вечный Путин».
Поклонники Путина на Западе захлопали в ладоши и поспешили объявить, что с поддержкой в 77% у него теперь неограниченный мандат. И Западу мол, ничего не остается, кроме как налаживать конструктивный диалог с Москвой.
И уж конечно, случая лишний раз свалить всю вину на Запад не упустили праворадикалы и их сторонники. Послушать их, так наши политики обязаны зарубить себе на носу, что Крым всегда был русским и останется таковым навеки. Так что лучше им сразу посыпать голову пеплом и усесться за стол переговоров.
Сам Путин свой новый титул пока никак не прокомментировал и ограничился лишь публичным выступлением в честь триумфа. Тем не менее радость победы омрачили дипломатический кризис с Великобританией и трагический пожар областном центре Кемерово.
Этот пожар всколыхнул волну недовольства системой, которая погрязла в коррупции и ни на что не годится: вовремя наладить спасательные работы не вышло, люди погибли. Это лишь усилило давление на Кремль и лично Путина, который и сделал коррупцию универсальным приемом госуправления.
Путин явно рассчитывал на другой подарок к победе на выборах. Он-то обещал вернуть России статус мировой сверхдержавы, а вместо этого приходится объяснять, почему она оказалась государством-парией чуть ли не в полной международной изоляции.
Риторика сталинского типа
Своим поведением Россия давно показывает, что готова нарушать законы и пренебрегать международными нормами. Война в Грузии, Украина, Крым, сбитый самолет MH17, Сирия, олимпийский допинг-скандал, дестабилизация западных демократий, хакерские атаки и повсеместное вмешательство в выборы в США и Европе — все это звенья одной цепи. Западные страны решили, что с них хватит, и выступили в унисон.
Москва не оставила этот шаг без внимания и ответила на него с агрессией, невиданной с тех времен, когда титул вождя еще носил Сталин.
Сочетание российской слабости и неуверенности в себе вкупе с комплексом неполноценности стало поистине ядовитым. Может быть, и не настолько ядовитым, как пресловутый «Новичок», но все же достаточно токсичным для того, чтобы надолго отравить взаимоотношения с Западом.
Дипломаты в Брюсселе считают координированную антироссийскую акцию частью евросоюзной политики, но шаг этот — скорее символический.
Через какое-то время Россия полностью оправится от его последствий, постепенно восстановив свою сеть дипломатов-шпионов до прежних размеров. Поэтому сейчас мировое сообщество раздумывает, не бойкотировать ли грядущий Чемпионат мира по футболу.
Это тоже символический шаг, но он станет болезненным ударом по престижу России. В датском парламенте вовсю обсуждается, как сказать «нет» российскому газопроводу «Северный поток — 2», который должен пройти через датские территориальные воды. Вот это ударило бы по России больнее всего, но здесь одним датским решением не обойтись — нужна поддержка Евросоюза.
Впрочем, самый решительный шаг — это взяться за поток черного капитала из России, который отмывается в Лондоне и ряде европейских банков. Недавно сообщалось, что даже «Данске Банк» (Danske Bank) пал жертвой российских махинаций с миллиардами. Вот это был бы удар в ахиллесову пяту Кремля.
Здесь власть, политика и деньги сплетаются в линию жизни, питающую не только коррумпированную систему кланового капитализма, но и весь режим, который Путин старательно выстраивал в последние 18 лет.
Эту линию он намерен поддерживать, доколе сидит в вождях. Если ее перережут, будет очень больно. Если, конечно, Запад на это решится. Так что пусть Путин смакует слово «вождь» на все лады и наслаждается. Инерция России и ее исторический опыт говорят в пользу того, что следующее слово, с которым он и его друзья познакомятся поближе, будет «депутинизация».