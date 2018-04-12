Путин — пожизненный фюрер русских

Набрав 77% голосов на последних выборах, Владимир Путин одержал сокрушительную победу и прыгнул в «вожди».

Слово vozjd, русский синоним слова «фюрер», не использовалось со времени сталинского культа личности, но теперь постепенно возвращается в обиход.

Я уже слышу хор подвывал и промывателей мозгов, кричащий, будто слово «вождь» просто-напросто означает лидера племени. Может, и так, но сейчас оно воскресло из мертвых отнюдь не в этом значении.

Я хорошо помню это слово по своему детству в Сибири, когда Сталина величали не иначе как «учитель и вождь». Хотя никаким вождем индейцев Сталин, конечно, не был. Да и Путин тоже.

«Вождь» — это брат-близнец «фюрера» или «дуче», титулов Гитлера и Муссолини. Сталин позаботился о том, чтобы его титул вписался в этот ряд. А теперь посмотрим, удастся ли Путину его себе присвоить.

Новую жизнь слово это получило благодаря Маргарите Симоньян , шеф-редактору канала RT. После победы Путина Симоньян написала следующее в своем «Твиттере»: «Раньше он был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим».

Ее поддержал придворный популист Кремля Владимир Жириновский , который объявил, что выборы эти — последние, потому что другого лидера русские не хотят, а значит, от выборов запросто можно отказаться вовсе.

После выборов СМИ бросились обсуждать, обеспечила ли победа Путина его пожизненную власть или нет, ссылаясь на китайского президента Си Цзиньпина . На смену историческому понятию « Россия вечная» таким образом пришел «вечный Путин».

Поклонники Путина на Западе захлопали в ладоши и поспешили объявить, что с поддержкой в 77% у него теперь неограниченный мандат. И Западу мол, ничего не остается, кроме как налаживать конструктивный диалог с Москвой

И уж конечно, случая лишний раз свалить всю вину на Запад не упустили праворадикалы и их сторонники. Послушать их, так наши политики обязаны зарубить себе на носу, что Крым всегда был русским и останется таковым навеки. Так что лучше им сразу посыпать голову пеплом и усесться за стол переговоров.

Сам Путин свой новый титул пока никак не прокомментировал и ограничился лишь публичным выступлением в честь триумфа. Тем не менее радость победы омрачили дипломатический кризис с Великобританией и трагический пожар областном центре Кемерово

Этот пожар всколыхнул волну недовольства системой, которая погрязла в коррупции и ни на что не годится: вовремя наладить спасательные работы не вышло, люди погибли. Это лишь усилило давление на Кремль и лично Путина, который и сделал коррупцию универсальным приемом госуправления.

Путин явно рассчитывал на другой подарок к победе на выборах. Он-то обещал вернуть России статус мировой сверхдержавы, а вместо этого приходится объяснять, почему она оказалась государством-парией чуть ли не в полной международной изоляции.

Риторика сталинского типа

Своим поведением Россия давно показывает, что готова нарушать законы и пренебрегать международными нормами. Война в Грузии Украина , Крым, сбитый самолет MH17, Сирия , олимпийский допинг-скандал, дестабилизация западных демократий, хакерские атаки и повсеместное вмешательство в выборы в США и Европе — все это звенья одной цепи. Западные страны решили, что с них хватит, и выступили в унисон.

Москва не оставила этот шаг без внимания и ответила на него с агрессией, невиданной с тех времен, когда титул вождя еще носил Сталин.

Сочетание российской слабости и неуверенности в себе вкупе с комплексом неполноценности стало поистине ядовитым. Может быть, и не настолько ядовитым, как пресловутый «Новичок», но все же достаточно токсичным для того, чтобы надолго отравить взаимоотношения с Западом.

Дипломаты в Брюсселе считают координированную антироссийскую акцию частью евросоюзной политики, но шаг этот — скорее символический.

Через какое-то время Россия полностью оправится от его последствий, постепенно восстановив свою сеть дипломатов-шпионов до прежних размеров. Поэтому сейчас мировое сообщество раздумывает, не бойкотировать ли грядущий Чемпионат мира по футболу.

Это тоже символический шаг, но он станет болезненным ударом по престижу России. В датском парламенте вовсю обсуждается, как сказать «нет» российскому газопроводу «Северный поток — 2», который должен пройти через датские территориальные воды. Вот это ударило бы по России больнее всего, но здесь одним датским решением не обойтись — нужна поддержка Евросоюза

Впрочем, самый решительный шаг — это взяться за поток черного капитала из России, который отмывается в Лондоне и ряде европейских банков. Недавно сообщалось, что даже « Данске Банк » (Danske Bank) пал жертвой российских махинаций с миллиардами. Вот это был бы удар в ахиллесову пяту Кремля.

Здесь власть, политика и деньги сплетаются в линию жизни, питающую не только коррумпированную систему кланового капитализма, но и весь режим, который Путин старательно выстраивал в последние 18 лет.

Эту линию он намерен поддерживать, доколе сидит в вождях. Если ее перережут, будет очень больно. Если, конечно, Запад на это решится. Так что пусть Путин смакует слово «вождь» на все лады и наслаждается. Инерция России и ее исторический опыт говорят в пользу того, что следующее слово, с которым он и его друзья познакомятся поближе, будет «депутинизация».