Менеджер-стажер. Что предусмотреть, когда нанимаешь выпускника сразу на ответственную позицию 

Весна — горячая пора для компаний, ведь именно в это время большинство из них объявляют о запуске программ развития для молодых специалистов. Такие программы — мы называем их MTP (Management Trainee Program) — предоставляют руководителям компаний отличную возможность отобрать и «вырастить» новых сотрудников, а также стимулируют здоровую конкурентную среду внутри действующей команды.
Для выпускников, участвующих в подобных программах, это одна из реальных возможностей попасть в компанию мечты и получить практические навыки в профессиональной отрасли.
Почему все больше компаний сегодня выбирают именно программы стажировок как основной ресурс для поиска нового персонала? Причинами активного привлечения молодых специалистов являются:
1) Демографический кризис.
2) Ориентация на внутреннее развитие специалистов и руководителей.
3) Необходимость длительного и активного обучения выпускников в компании в связи с низкой практической ценностью академического образования.
Открытие MTP программ помогает решить сразу несколько задач для компаний:
С чего же стоит начинать программу? Для начала необходимо провести исследование внутренней необходимости в молодых руководителях и экспертах. Для этого следует:
Помимо этого, необходимо учесть показатели текучести кадров на уровне топ-менеджмента и выпускников аналогичных программ, проводившихся ранее. Стоит также обсудить с руководителями отделов требующийся профиль кандидатов для MT-программ, а также планы по развитию бизнеса.
На втором этапе необходимо проанализировать потребности бизнес-подразделений компании: готовы ли они принять талантливых и амбициозных стажеров? Смогут ли делегировать молодым специалистам подходящие задачи? Сколько времени готовы уделять наставники работе с новыми сотрудниками?
Не стоит забывать и о кандидатах. Следует подумать о том, чтобы компания выглядела максимально привлекательно в их глазах, а бренд вызывал доверие.
Важно также изучить предложения конкурентов: промониторьте программы стажировок других брендов и уточните, какие возможности для развития карьеры они предлагают молодым специалистам.
Конечно, следует позаботиться и о бюджете для программы стажировок. Из-за необходимости продвижения компании, высокой конверсии на этапе отбора и большого количества переездов и тренингов для участников, бюджет MT-программ получается довольно высокий.
Далее стоит проработать программу ротаций и развития для участников MT-программы. Необходимо учесть, что в результате стажеры должны познакомиться со всеми основными процессами в организации и приобрести навыки, необходимые на будущих руководящих позициях. Такая программа требует значительных временных и денежных инвестиций, а также активного участия в ней руководства компании.
Заранее стоит рассчитать:
Вслед за этим необходимо:
При отборе стажеров на MT-программу прежде всего оценивается потенциал развития и соответствие корпоративной культуре кандидатов. Для этого компании используют различные методики и инструменты для выбора лучших соискателей.
Стандартный процесс отбора на MT-программы выглядит следующим образом:
Отбор по резюме -> тестирование -> телефонное или видеоинтервью -> центр оценки -> интервью с финалистами.
На этом этапе следует понимать:
1) Какие маркетинговые инструменты компания намерена использовать, для того, чтобы привлечь достаточное количество кандидатов.
2) Кто будет участвовать в отборе со стороны компании. К отбору кандидатов важно привлекать именно будущих менторов и наставников.
3) Каким образом стоит проводить обучение руководителей и наблюдателей центров оценки техникам интервью и системам оценки.
После выбора кандидатов нужно уделить внимание процессу их адаптации в команде. MT-программы предполагают три и более ротаций, а это значит, что участникам предстоит познакомиться и в кратчайшие сроки узнать, как функционируют сразу несколько отделов компании. Важно с самого начала передавать стажерам реальные задачи и проекты, ведь от этого зависит эффективность всей программы.
По окончании MT-программ менеджеры-стажеры становятся обычными сотрудниками с высоким потенциалом. HR-отделу стоит позаботиться о налаживании дальнейшей работы с ними и интеграции выпускников MT-программ в программу развития талантов в компании, для того чтобы удержать наиболее ценных сотрудников в команде.
В компании Bosch программа JMP (Junior Managers Program) глобально существует уже не один десяток лет, некоторые члены Совета директоров Bosch являются ее выпускниками. Она включает в себя систему привлечения, отбора, обучения, развития и дальнейшей интеграции молодых специалистов в компанию. Ежегодно компания Bosch в России принимает на работу несколько участников программы JMP.
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