Курчатовский институт отмечает свой юбилей

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Курчатовский институт , в лабораториях которого было создано ядерное оружие и где зародились все основные направления развития отечественной атомной отрасли, отмечает в четверг 75-летний юбилей.

"Курчатовский институт — это явление. Я знаю мало организаций в мире, которые сумели за короткий исторический срок «родить» и реализовать такое количество успешных проектов. Большинство разработок Курчатовского института цивилизационного масштаба, начиная с оружия. Но главное не оно, а то, что наши ученые, стоявшие у истоков атомного проекта, сразу же начали создавать ядерную энергетику", — сказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук

Для создания советской ядерной бомбы он собрал вокруг себя лучшие научные силы страны. Основой коллектива лаборатории стали физики из Ленинградского физико-технического института, ученики академика Абрама Иоффе.

За шесть лет работы в лаборатории был создан первый отечественный ядерный заряд, успешные испытания которого состоялись 29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне.

Успех оборонного проекта позволил перейти к активному развитию мирных направлений атомной науки и техники, благодаря которым Курчатовский институт стал ведущим мировым ядерным научным центром.

Атом на службе мира

Под научным руководством Игоря Курчатова 27 июня 1954 года в городе Обнинске была запущена первая в истории человечества промышленная атомная электростанция. Специалисты Курчатовского института разработали основные типы реакторов атомных станций, которые успешно эксплуатируются до сих пор, создали первую советскую атомную подводную лодку и первый в мире атомный ледокол. Учеными и инженерами института были разработаны и построены ядерные энергетические установки для космоса, в том числе первые электрореактивные двигатели, также ионный, с объемной ионизацией и стационарный, плазменный, двигатели на спутнике «Метеор». Они значительно расширили возможности прямого телевещания высокого качества в СССР, улучшили управление воздушным и морским транспортом, создали новые условия для информационных и телефонных коммуникаций в стране.

В Курчатовском институте был разработан метод магнитного удержания плазмы, который лег в основу программы управляемого термоядерного синтеза, развитием которой с 1973 года занимается почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Евгений Велихов

"Посмотрите на историю: все крупные высокотехнологичные научно-исследовательские установки типа токамак рождались в стенах Курчатовского института", — подчеркивает Михаил Ковальчук.

Установку токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) для удержания плазмы в магнитном поле, тоже придумали и построили в Курчатовском институте.

Сегодня на основе отечественной системы токамак во Франции мировым сообществом возводится международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР). Успех этого проекта позволит человечеству обрести безопасный и практически неисчерпаемый источник энергии.