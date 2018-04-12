Курчатовский институт отмечает свой юбилей 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Курчатовский институт, в лабораториях которого было создано ядерное оружие и где зародились все основные направления развития отечественной атомной отрасли, отмечает в четверг 75-летний юбилей.
"Курчатовский институт — это явление. Я знаю мало организаций в мире, которые сумели за короткий исторический срок «родить» и реализовать такое количество успешных проектов. Большинство разработок Курчатовского института цивилизационного масштаба, начиная с оружия. Но главное не оно, а то, что наши ученые, стоявшие у истоков атомного проекта, сразу же начали создавать ядерную энергетику", — сказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Лаборатория №2 12 апреля 1943 года распоряжением №121 Академии наук СССР была создана Лаборатория №2, ее руководителем назначили Игоря Курчатова.
Для создания советской ядерной бомбы он собрал вокруг себя лучшие научные силы страны. Основой коллектива лаборатории стали физики из Ленинградского физико-технического института, ученики академика Абрама Иоффе.
За шесть лет работы в лаборатории был создан первый отечественный ядерный заряд, успешные испытания которого состоялись 29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне.
Успех оборонного проекта позволил перейти к активному развитию мирных направлений атомной науки и техники, благодаря которым Курчатовский институт стал ведущим мировым ядерным научным центром.
Атом на службе мира
Под научным руководством Игоря Курчатова 27 июня 1954 года в городе Обнинске была запущена первая в истории человечества промышленная атомная электростанция. Специалисты Курчатовского института разработали основные типы реакторов атомных станций, которые успешно эксплуатируются до сих пор, создали первую советскую атомную подводную лодку и первый в мире атомный ледокол. Учеными и инженерами института были разработаны и построены ядерные энергетические установки для космоса, в том числе первые электрореактивные двигатели, также ионный, с объемной ионизацией и стационарный, плазменный, двигатели на спутнике «Метеор». Они значительно расширили возможности прямого телевещания высокого качества в СССР, улучшили управление воздушным и морским транспортом, создали новые условия для информационных и телефонных коммуникаций в стране.
В Курчатовском институте был разработан метод магнитного удержания плазмы, который лег в основу программы управляемого термоядерного синтеза, развитием которой с 1973 года занимается почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Евгений Велихов.
"Посмотрите на историю: все крупные высокотехнологичные научно-исследовательские установки типа токамак рождались в стенах Курчатовского института", — подчеркивает Михаил Ковальчук.
Установку токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) для удержания плазмы в магнитном поле, тоже придумали и построили в Курчатовском институте.
Сегодня на основе отечественной системы токамак во Франции мировым сообществом возводится международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР). Успех этого проекта позволит человечеству обрести безопасный и практически неисчерпаемый источник энергии.