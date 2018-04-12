День 12 апреля в истории

День космонавтики Международный день полёта человека в космос

Гагарин провёл на околоземной орбите 108 минут. После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории в Саратовской области . Космонавт приземлился в 10 ч 55 мин по московскому времени.

14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.

9 апреля 1962 года указом Президиума Верховного Совета 12 апреля объявлен Днём космонавтики. В Российской Федерации этот день отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 7 апреля 2011 года Генеральная ассамблея ООН провозгласило 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

69 лет назад (1949) состоялась торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

Решение о строительстве на Воробьёвых (тогда — Ленинских) горах здания для Московского университета было принято весной 1948 года. Уже в ноябре того же года на совете МГУ были представлены эскизы и макет будущего «храма науки».

Строительство Главного здания МГУ началось в июле 1949 года и продолжалось четыре года. Оно является самым высоким из так называемых «сталинских высоток», достигает 183,2 метра в высоту (со шпилем — 240 метров) и имеет 34 этажа. Торжественное открытие Главного здания МГУ состоялось 1 сентября 1953 года.

В этот день вице-президент Академии наук СССР Александр Байков подписал распоряжение о создании Лаборатории № 2 АН СССР. Её возглавил учёный-физик академик АН СССР Игорь Курчатов

В 1956 году лаборатория была преобразована в Институт атомной энергии Академии наук СССР, а спустя четыре года ему было присвоено имя Курчатова. В 1991 году указом Президента РСФСР институт преобразован в научный центр

Центр стал родоначальником множества уникальных технологий и научных направлений. Здесь были разработаны первый в Евразии атомный реактор, первая советская атомная и первая в мире водородная бомбы, первая в мире промышленная атомная электростанция. Кроме того в «Курчатовском институте» созданы основы термоядерной энергетики, промышленность по разделению изотопов, а также появилась сверхпроводимость, новое материаловедение, были решены актуальные проблемы фундаментальной физики.

В настоящее время основными направлениями деятельности научного центра являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия.

89 лет назад (1929) была создана Национальная Туристическая Компания Интурист.

В этот день Совет Труда и Обороны СССР принял постановление об учреждении Всероссийское акционерное общество по приему иностранных туристов ВАО «Интурист». Его возглавил член Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР Александр Сванидзе. Учредителями Интуриста стали Народный Комиссариат внешней и внутренней торговли СССР, Совторгфлот, Народный Комиссариат путей сообщения СССР и другие организации. Уставной капитал компании составил пять миллионов рублей.

На «Интурист» были возложены задачи по привлечению и обслуживанию иностранных туристов и экскурсантов в СССР, организация встреч и сопровождения иностранных специалистов и членов их семей, которые приезжали в нашу страну по линии государственных органов, а также членов различных конгрессов и конференций.

Во времена СССР «Интурист» был главным туристическим оператором, который принимал иностранцев на всей территории Советского Союза. Сегодня компания занимает около 10% на рынке въездного туризма, обслуживая свыше 400 тысяч туристов в год.

99 лет назад (1919) в Москве прошёл первый коммунистический субботник.

В те годы советская Россия находилась в очень тяжёлом военном и экономическом положении. Одной из серьёзнейших проблем была плохая работа железных дорог, а в частности нехватка паровозов.

12 апреля 1919 года после окончания рабочего дня 15 работников депо станции Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги вышли ремонтировать паровозы. Они работали совершенно бесплатно. Как было написано в протоколе партийной ячейки, «работу начали в 8 вечера и закончили в 6 утра».

А 10 мая 1919 года в Москве прошёл первый массовый субботник, на который вышли уже 205 человек.

Тогда же в словаре появилось и новое слово «субботник» — добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания, происходившее по субботам.

100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров принял декрет «О памятниках Республики».

Документом предусматривалось снятия с улиц памятников «в честь царей и их слуг» и вместо них разработка проектов монументов для ознаменования «великих дней Российской социалистической революции». Также СНК рекомендовал до 1 мая убрать «некоторые наиболее уродливые истуканы» и установить «первые модели новых памятников на суд масс».

В соответствии с декретом, в Москве, Петрограде и других крупных городах были снесены памятники: Александру II и Александру III, великому князю Сергею Александровичу, генералу М. Д. Скобелеву и ряд других.

Летом 1918 года был утвержден список лиц, которым предполагалось поставить памятники. В перечень из 66 имён были включены, помимо основоположников марксизма, зарубежные революционеры и общественные деятели, начиная с древнеримской эпохи.

137 лет назад (1881) император Александр III высочайше разрешил своим подданным свободный въезд и выезд за границу.

К началу XIX века из Российской империи выехало 921 тысяча человек, а въехало уже более одного миллиона.

157 лет назад (1861) в Санкт-Петербурге была основана Александровская больница

В этот день император Александр II издан именной Указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года (19.02.1861 года был подписан Манифест об освобождении крестьян от крепостного права — прим. редактора)».

Первоначально здание для больницы было построено на набережной Фонтанки по проекту архитектора А. Штрома. После Октябрьской революции лечебное заведение было переименовано в больницу «в память 25 Октября», а в 1992 году власти города приняли решение возвратить больнице прежнее название.

Сегодня это одно из старейших лечебных учреждений города размещается в специально построенном для него здании на проспекте Солидарности. В Александровской больнице работает 334 врача, из них 25 кандидатов медицинских наук и 5 докторов медицинских наук.