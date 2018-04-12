День 12 апреля в истории 

День космонавтики Международный день полёта человека в космос
12 апреля 1961 года в 9 ч 07 мин по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлён запуск ракеты-носителя «Восток», которая вывела на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток» с человеком на борту. Первым космонавтом Земли стал военный лётчик, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин. Пуском ракеты руководили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Гагарин провёл на околоземной орбите 108 минут. После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории в Саратовской области. Космонавт приземлился в 10 ч 55 мин по московскому времени.
14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.
9 апреля 1962 года указом Президиума Верховного Совета 12 апреля объявлен Днём космонавтики. В Российской Федерации этот день отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 7 апреля 2011 года Генеральная ассамблея ООН провозгласило 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
69 лет назад (1949) состоялась торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.
Решение о строительстве на Воробьёвых (тогда — Ленинских) горах здания для Московского университета было принято весной 1948 года. Уже в ноябре того же года на совете МГУ были представлены эскизы и макет будущего «храма науки».
Строительство Главного здания МГУ началось в июле 1949 года и продолжалось четыре года. Оно является самым высоким из так называемых «сталинских высоток», достигает 183,2 метра в высоту (со шпилем — 240 метров) и имеет 34 этажа. Торжественное открытие Главного здания МГУ состоялось 1 сентября 1953 года.
75 лет назад (1943) был основан Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
В этот день вице-президент Академии наук СССР Александр Байков подписал распоряжение о создании Лаборатории № 2 АН СССР. Её возглавил учёный-физик академик АН СССР Игорь Курчатов.
В 1956 году лаборатория была преобразована в Институт атомной энергии Академии наук СССР, а спустя четыре года ему было присвоено имя Курчатова. В 1991 году указом Президента РСФСР институт преобразован в научный центр
Центр стал родоначальником множества уникальных технологий и научных направлений. Здесь были разработаны первый в Евразии атомный реактор, первая советская атомная и первая в мире водородная бомбы, первая в мире промышленная атомная электростанция. Кроме того в «Курчатовском институте» созданы основы термоядерной энергетики, промышленность по разделению изотопов, а также появилась сверхпроводимость, новое материаловедение, были решены актуальные проблемы фундаментальной физики.
В настоящее время основными направлениями деятельности научного центра являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия.
89 лет назад (1929) была создана Национальная Туристическая Компания Интурист.
В этот день Совет Труда и Обороны СССР принял постановление об учреждении Всероссийское акционерное общество по приему иностранных туристов ВАО «Интурист». Его возглавил член Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР Александр Сванидзе. Учредителями Интуриста стали Народный Комиссариат внешней и внутренней торговли СССР, Совторгфлот, Народный Комиссариат путей сообщения СССР и другие организации. Уставной капитал компании составил пять миллионов рублей.
На «Интурист» были возложены задачи по привлечению и обслуживанию иностранных туристов и экскурсантов в СССР, организация встреч и сопровождения иностранных специалистов и членов их семей, которые приезжали в нашу страну по линии государственных органов, а также членов различных конгрессов и конференций.
Во времена СССР «Интурист» был главным туристическим оператором, который принимал иностранцев на всей территории Советского Союза. Сегодня компания занимает около 10% на рынке въездного туризма, обслуживая свыше 400 тысяч туристов в год.
99 лет назад (1919) в Москве прошёл первый коммунистический субботник.
В те годы советская Россия находилась в очень тяжёлом военном и экономическом положении. Одной из серьёзнейших проблем была плохая работа железных дорог, а в частности нехватка паровозов.
12 апреля 1919 года после окончания рабочего дня 15 работников депо станции Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги вышли ремонтировать паровозы. Они работали совершенно бесплатно. Как было написано в протоколе партийной ячейки, «работу начали в 8 вечера и закончили в 6 утра».
А 10 мая 1919 года в Москве прошёл первый массовый субботник, на который вышли уже 205 человек.
Тогда же в словаре появилось и новое слово «субботник» — добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания, происходившее по субботам.
100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров принял декрет «О памятниках Республики».
Документом предусматривалось снятия с улиц памятников «в честь царей и их слуг» и вместо них разработка проектов монументов для ознаменования «великих дней Российской социалистической революции». Также СНК рекомендовал до 1 мая убрать «некоторые наиболее уродливые истуканы» и установить «первые модели новых памятников на суд масс».
В соответствии с декретом, в Москве, Петрограде и других крупных городах были снесены памятники: Александру II и Александру III, великому князю Сергею Александровичу, генералу М. Д. Скобелеву и ряд других.
Летом 1918 года был утвержден список лиц, которым предполагалось поставить памятники. В перечень из 66 имён были включены, помимо основоположников марксизма, зарубежные революционеры и общественные деятели, начиная с древнеримской эпохи.
137 лет назад (1881) император Александр III высочайше разрешил своим подданным свободный въезд и выезд за границу.
К началу XIX века из Российской империи выехало 921 тысяча человек, а въехало уже более одного миллиона.
157 лет назад (1861) в Санкт-Петербурге была основана Александровская больница
В этот день император Александр II издан именной Указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года (19.02.1861 года был подписан Манифест об освобождении крестьян от крепостного права — прим. редактора)».
Первоначально здание для больницы было построено на набережной Фонтанки по проекту архитектора А. Штрома. После Октябрьской революции лечебное заведение было переименовано в больницу «в память 25 Октября», а в 1992 году власти города приняли решение возвратить больнице прежнее название.
Сегодня это одно из старейших лечебных учреждений города размещается в специально построенном для него здании на проспекте Солидарности. В Александровской больнице работает 334 врача, из них 25 кандидатов медицинских наук и 5 докторов медицинских наук.